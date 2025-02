Luksuzna vila z 'napako': hišo bogate gruzijske dedinje preplavili molji

Iya Patarkatsishvili in Yevhen Hunyak sta maja 2019 kupila viktorijansko hišo s sedmimi spalnicami v prestižni londonski soseski Notting Hill. Hiša se med drugim ponaša z bazenom, fitnesom, vinsko sobo, knjižnico in domačim kinom. Zanjo sta odštela 32 milijonov britanskih funtov (okoli 38 milijonov evrov).

Nekaj dni po vselitvi v vilo Horbury so se začele težave. Zakonca sta ugotovila, da so se v njuni hiši zaredili molji, ki so uničili njuna oblačila in vino. Hunyak, ki je po poklicu zobozdravnik za otroke, je na sodišču povedal, da so molji preplavili celotno hišo. Našel jih je na zobnih ščetkah, jedilnem priboru, hrani in kozarcih.