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Luksuzne vile v plamenih, pred ognjem pobegnilo na tisoče ljudi

San Clemente, 17. 10. 2026 09.22 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
M.P.
Obsežen požar v Kaliforniji

Kalifornijo znova požirajo ognjeni zublji. Močni vetrovi so na jugu te obmorske zvezne države v petek zvečer razplamteli požar, ki je uničil najmanj šest domov. Ogenj je zajel drage nepremičnine in v beg pognal na tisoče ljudi.

Nad južno Kalifornijo se vije gost črn dim. Z njim so obdane ulice, drage nepremičnine, golf igrišča in bazeni. Gasilci se v San Juan Capistrano trudijo pogasiti luksuzne vile, ki so jih že zajeli plameni, poroča agencija AP. Po navedbah uradnikov sta bila med gašenjem poškodovana najmanj dva gasilca, ki so ju zaradi poškodb prepeljali v bolnišnico.

Še pred prihodom gasilcev pa so se kljub odrejeni evakuaciji trudili svoje nepremičnine zavarovati njihovi prebivalci. Hiše so polivali z vodo in tako skušali preprečiti, da bi se njihovo premoženje spremenilo v pepel.

Oblasti še niso pojasnile, kako je prišlo do izbruha požara, ki je v petek zvečer obsegal okoli 2,6 kvadratnega kilometra. "Če bi bili vetrovi le malce močnejši ali če bi pihali v nekoliko drugačni smeri, bi bile posledice lahko veliko hujše," je dejal župan mesta San Clemente Rick Loeffler.

Med evakuiranimi je tudi mestni svetnik v San Juan Capistranu Howard Hart z družino. Pred evakuacijo sta bila z ženo med tistimi, ki so hiše škropili z vodo, na varno razdaljo pa sta umaknila tudi jeklenke s propanom. Med evakuacijo sta s seboj nato vzela le najnujnejše stvari. Njegova soproga Laura Hart je za agencijo dejala, da je to prvič v več kot petih desetletjih, kolikor živi v tem kraju, da se mora zaradi požara evakuirati.

Požar, imenovan Norte, je izbruhnil v obalnem mestu San Clemente, veter pa ga je nato potisnil proti kraju San Juan Capistrano. V obeh mestih so odprli zasilna zatočišča za evakuirane prebivalce. Po besedah vodje gasilske službe okrožja Orange je do petka zvečer navodila za evakuacijo prejelo približno 16.000 prebivalcev.

Več deset tisoč ljudi v zvezni državi je medtem ostalo brez električne energije, zaradi ločenega požara v bližini oporišča marincev Camp Pendleton pa je bil za več ur zaprt del avtoceste Interstate 5, ki predstavlja pomembno prometno povezavo med okrožjem Orange in San Diegom.

Obalna mesta so obdana s hribovitim terenom. San Juan Capistrano, mesto s 35.000 prebivalci, je znano po konjeniških poteh in zgodovinski misiji San Juan Capistrano. San Clemente, kjer živi okoli 62.000 ljudi, velja za "špansko vas ob morju" in je priljubljena destinacija za obiskovalce plaž ter deskarje.

Meteorološka služba je za dele osrednje in severne Kalifornije izdala opozorilo najvišje stopnje (t. i. rdečo zastavo), ki je veljalo do petkovega jutra.

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KOMENTARJI3

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NeNebinarni
17. 10. 2026 10.58
Ko slišim 'drage nepremičnine' in 'luksuzne vile' začenjam navijat za ogenj, ki bi požrl ta napuh pod sabo
Odgovori
-3
3 6
brabusednet
17. 10. 2026 11.29
Po mojem si levičar navoščljiv.Tudi tvoji levičarji so bogataši samo Musarja požrtna poglej.Ogenj pa lahko tudi tebe doleti pa boš stokal.
Odgovori
0 0
96bimBo
17. 10. 2026 10.49
Pomembna informacija je 'drage nepremičnine'.
Odgovori
+2
5 3
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