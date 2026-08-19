Luksuzni dom za upokojence

Pethodni meni, salon, igrišča za padel. Ne, ne govorimo o luksuznem letovišču, ampak o domu za upokojence, ki bolj kot na klasičen dom spominja na prestižen dopust. V njem imajo stanovalci na voljo skoraj vse, kar si lahko zamislijo – seveda pa takšno udobje pride z vrtoglavo ceno. Koliko stane takšno življenje in kako si tam starostniki krajšajo čas?