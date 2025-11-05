Svetli način
Tujina

Luksuzni hotel Trumpovega zeta: srbske oblasti zanj pišejo poseben zakon

Beograd, 05. 11. 2025 15.03 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K. , STA
Komentarji
16

Srbske oblasti želijo Jaredu Kushnerju izvedbo projekta v Beogradu omogočiti s posebnim zakonom. Kushner želi na mestu nekdanjega sedeža jugoslovanskega ministrstva za obrambo zgraditi luksuzni hotel, a je projekt zaustavila preiskava zaradi ponarejene dokumentacije, s katero so tej zgradbi odvzeli status kulturnega spomenika.

Vlada je status kulturnega spomenika zgradbama nekdanjega generalštaba in ministrstva za obrambo, ki sta bili poškodovani med Natovim bombardiranjem leta 1999, odpravila novembra lani. Pred tem je z družbo Affinity Global Development Jareda Kushnerja, zeta ameriškega predsednika Donalda Trumpa, podpisala pogodbo o revitalizaciji te lokacije in zemljišče dala v najem za 99 let.

Jared Kushner
Jared Kushner FOTO: AP

Kushnerjevo podjetje namerava na lokaciji zgraditi luksuzen hotel s poslovnimi prostori in več kot 1500 stanovanjskimi enotami. Zavezalo se je tudi, da bo tam zgradilo spominski kompleks, posvečen vsem žrtvam Natovega bombardiranja leta 1999.

Projekt je letos zastal, saj je državno tožilstvo uvedlo preiskavo zaradi suma, da je vodja srbske agencije, zadolžene za zaščito kulturnih spomenikov, Goran Vasić ponaredil predlog sklepa o odvzemu statusa kulturnega spomenika, s čimer je dovolil rušenje tega zgodovinskega objekta.

Stavba v Beogradu
Stavba v Beogradu FOTO: Shutterstock

Srbske oblasti zastoj zdaj poskušajo zaobiti s sprejemom posebnega zakona, ki bi po pisanju poslovnega portala Forbes Srbija lahko postal najhitreje sprejeti zakon v zgodovini, saj se je pojavil v nedeljo, v torek pa je bil že na dnevnem redu seje parlamenta.

"Sprejetje še enega posebnega zakona - lex specialis - za velike gradbene projekte v Srbiji ni nič novega. Toda tokrat se zdi, da je oblast v primeru generalštaba spremenila pravila igre. Tak zakon je v parlament potisnila kot pobudo 110 svojih poslancev. To predstavlja prvi nevaren primer v zvezi s tem zakonom. Odpira Pandorino skrinjico, da bi to lahko postalo model tudi za druge prihodnje 'težke' zakone," piše Forbes Srbija.

Proti rušenju zgradbe so v torek pozvale tudi tri mednarodne organizacije za varstvo kulturne dediščine in Svet evropskih arhitektov (ACE).

V javnem pismu, ki ga povzemajo srbski mediji, so izrazili zaskrbljenost zaradi načrtov srbskih oblasti. Poudarili so, da je kompleks mogoče strokovno obnoviti, rušenje pa bi po drugi strani pomenilo izbris pomembnega dela modernistične arhitekture in škodovalo mednarodnemu ugledu Srbije.

KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
daiči
05. 11. 2025 16.38
Taki k je ta se drgač vsedejo na wc skolko, zato je za njih potrebn posebn zakon.
ODGOVORI
0 0
Vsevedni Joža
05. 11. 2025 16.22
+4
Nema korupcije u Srbiji pravi Vučić. To je tako kot, da rečeš, da Janša ni Orbanova vlačuga.
ODGOVORI
5 1
TITO50
05. 11. 2025 16.20
+2
Do tega trenutka sem bil na vaši strani, Kosovo so si američani prisvojili, Srbijo pa jim boste sami predali.
ODGOVORI
2 0
Martinović
05. 11. 2025 16.01
+3
Enako je v Sloveniji, lemalo bolj subtilna je izvedba.
ODGOVORI
4 1
Hugh_Mungus
05. 11. 2025 16.00
+3
Denar, pohlep, korupcija. Za rajo jim ni mar
ODGOVORI
3 0
kanarinac
05. 11. 2025 15.52
-1
Lebac, malo pariška salam in majonez. Narod srečen..
ODGOVORI
2 3
Heprk
05. 11. 2025 15.51
+10
Privat drzava za privat interese. In potem se se najdejo čacijevci ki podpirajo srbako politiko in vucica.
ODGOVORI
11 1
ActiveR
05. 11. 2025 15.50
+4
To je nekaj podobnega kot stadion za Bežigradom, raje gledajo ruševine, podgane in sramoto mesta, kot bi imeli vzoren, moderen in predvsem uporaben prostor. Pa razumi norost birokracije.
ODGOVORI
5 1
daedryk
05. 11. 2025 15.45
+3
se vedno je lahko spomenik kapitalni neumnosti.
ODGOVORI
4 1
Wolfman
05. 11. 2025 15.43
+6
Ni čudno, da jih je moral NATO bombardirati!
ODGOVORI
9 3
Colgate
05. 11. 2025 15.42
+12
Vučič dela kar hoče - spreminja zakone in ustavo(!!), potem se pa čudite nekateri zakaj študentje protestirajo
ODGOVORI
12 0
Ombolo
05. 11. 2025 15.39
+11
To je še zadnje ulizivanje Trumpu, ki Vućkotu preostane. Razprodaja srebrnine. Tudi zato bo padel globoko.
ODGOVORI
11 0
Tvojamat420
05. 11. 2025 15.28
+8
Ponarejeni dokumenti? V srbiji?! Ma neeeeee. Baja pravi da se to ne dogaja tam. Oranzni mora pac salamarju nakazat direkt pa bo :)
ODGOVORI
10 2
300 let do specialista
05. 11. 2025 15.33
+4
Seveda se dogaja, učili so se od prvega na vasi, ki je zdaj zadnji v mesu👌😄
ODGOVORI
4 0
Spijuniro Golubiro
05. 11. 2025 15.25
+1
Zakaj je Zohan župan?
ODGOVORI
2 1
Ombolo
05. 11. 2025 15.40
-2
Ker je večinski Musliman, je on župan.
ODGOVORI
1 3
