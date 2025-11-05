Luksuzni hotel Trumpovega zeta: srbske oblasti zanj pišejo poseben zakon

Vlada je status kulturnega spomenika zgradbama nekdanjega generalštaba in ministrstva za obrambo, ki sta bili poškodovani med Natovim bombardiranjem leta 1999, odpravila novembra lani. Pred tem je z družbo Affinity Global Development Jareda Kushnerja, zeta ameriškega predsednika Donalda Trumpa, podpisala pogodbo o revitalizaciji te lokacije in zemljišče dala v najem za 99 let.

Projekt je letos zastal, saj je državno tožilstvo uvedlo preiskavo zaradi suma, da je vodja srbske agencije, zadolžene za zaščito kulturnih spomenikov, Goran Vasić ponaredil predlog sklepa o odvzemu statusa kulturnega spomenika, s čimer je dovolil rušenje tega zgodovinskega objekta.

Kushnerjevo podjetje namerava na lokaciji zgraditi luksuzen hotel s poslovnimi prostori in več kot 1500 stanovanjskimi enotami. Zavezalo se je tudi, da bo tam zgradilo spominski kompleks, posvečen vsem žrtvam Natovega bombardiranja leta 1999.

Srbske oblasti zastoj zdaj poskušajo zaobiti s sprejemom posebnega zakona, ki bi po pisanju poslovnega portala Forbes Srbija lahko postal najhitreje sprejeti zakon v zgodovini, saj se je pojavil v nedeljo, v torek pa je bil že na dnevnem redu seje parlamenta.

"Sprejetje še enega posebnega zakona - lex specialis - za velike gradbene projekte v Srbiji ni nič novega. Toda tokrat se zdi, da je oblast v primeru generalštaba spremenila pravila igre. Tak zakon je v parlament potisnila kot pobudo 110 svojih poslancev. To predstavlja prvi nevaren primer v zvezi s tem zakonom. Odpira Pandorino skrinjico, da bi to lahko postalo model tudi za druge prihodnje 'težke' zakone," piše Forbes Srbija.

Proti rušenju zgradbe so v torek pozvale tudi tri mednarodne organizacije za varstvo kulturne dediščine in Svet evropskih arhitektov (ACE).

V javnem pismu, ki ga povzemajo srbski mediji, so izrazili zaskrbljenost zaradi načrtov srbskih oblasti. Poudarili so, da je kompleks mogoče strokovno obnoviti, rušenje pa bi po drugi strani pomenilo izbris pomembnega dela modernistične arhitekture in škodovalo mednarodnemu ugledu Srbije.