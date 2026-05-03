Tujina

Luksuzne jadrnice britanskega tajkuna ni potopila le nevihta

Palermo, 03. 05. 2026 14.34 pred 46 minutami 2 min branja 7

Avtor:
L.M.
Bayesian

Nove ugotovitve italijanske preiskave razkrivajo, da tragični potop luksuzne jadrnice ob obali Sicilije avgusta 2024 ni bil posledica izjemne nevihte, kot je bilo sprva domnevano. Preiskovalci ugotavljajo, da so k nesreči odločilno prispevali napačni odzivi posadke, podcenjevanje vremenskih razmer in neustrezna uporaba varnostnih sistemov.

Luksuzna jadrnica Bayesian je 19. avgusta 2024 potonila ob Siciliji, pri čemer je umrlo sedem ljudi, med njimi britanski tehnološki podjetnik Mike Lynch in njegova 18-letna hči. Italijanski tožilci so po poročanju Sky News ugotovili, da vremenske razmere tistega dne niso presegle obvladljivega naliva s sunkovitim vetrom, ki bi ga izkušena posadka morala obvladati.

Predhodni izsledki kažejo, da je posadka nepravilno reagirala in podcenila razmere na morju, hkrati pa nekateri varnostni sistemi niso bili pravočasno ali pravilno aktivirani. Preiskava zato preverja tudi morebitno kazensko odgovornost, vključno s sumom malomarne povzročitve brodoloma in več kaznivih dejanj uboja iz malomarnosti proti kapitanu in dvema članoma posadke.

Razlage o vzroku nesreče se razlikujejo od skupine do skupine; proizvajalec plovila, tožilci, britanski preiskovalci pomorskih nesreč in preživeli vsi navajajo različne dejavnike. Vmesno poročilo britanskega preiskovalnega organa Službe za preiskovanje pomorskih nesreč (MAIB) je pokazalo, da so bili sunki vetra dovolj močni, da bi lahko destabilizirali plovilo, hkrati pa opozorilo na morebitne konstrukcijske pomanjkljivosti, ki niso bile jasno navedene v stabilnostnih dokumentih.

Luksuzna jahta Bayesian
Luksuzna jahta Bayesian
FOTO: Profimedia

Poročilo je izpodbijalo trditve ladjedelca The Italian Sea Group, da bi se plovilo lahko pobralo pri večjem nagibu, kot so ga zaznali preiskovalci. Vodstvo podjetja je kljub temu jahto označilo kot "nepotopljivo" in odgovornost pripisalo domnevno odprtim vratom ali loputam, poroča The Independent.

Plovilo so iz morja dvignili šele deset mesecev po nesreči v zahtevni in dragi operaciji. Ob potopu je bilo na krovu 22 ljudi. Med preživelimi je bila tudi Lynchova žena, ki je opisala, da se je plovilo zgodaj zjutraj nenadoma nagnilo. Kasnejše analize so zaznale tudi vpliv močnega vremenskega pojava (mezociklona), vendar preiskovalci poudarjajo, da sam po sebi ne pojasni hitrega potopa.

Med žrtvami so bili še kuhar na luksuzni jadrnici ter predsednik Morgan Stanley International Jonathan Bloomer in njegova žena.

KOMENTARJI7

ne rabimo predsednika
03. 05. 2026 15.15
hebo-lift 10, 2200 ton, 83 m visoko...
Odgovori
0 0
nelevnedesen
03. 05. 2026 15.01
In kaj smo iz tega članka izvedeli?
Odgovori
+2
2 0
4krogci
03. 05. 2026 14.56
sej se ve ze od zacetka da je to nacrtno dejanje....
Odgovori
+2
3 1
Finfer
03. 05. 2026 14.56
Sploh ni pomembno zakaj se je potopila pomembno je kdo bo pobral milijarde od britanskega tajkuna in ta bo lahko kupil še boljšo in večjo jahto ki se ne bo tako lahko potopila !!
Odgovori
+4
4 0
cirenij
03. 05. 2026 14.52
Zelo zanimiva novica!
Odgovori
+1
1 0
oldii
03. 05. 2026 14.50
Ze takrat je bilo receno, da niso zaprli vrat. Od spodnjega deka,btw
Odgovori
+4
4 0
FIRBCA
03. 05. 2026 14.45
ko ti zavarovalnica rece ne je ne potem treba dobiti vratarja da je kriv ko fabrika propade ane.
Odgovori
+3
4 1
