Luksuzne jadrnice britanskega tajkuna ni potopila le nevihta

Luksuzna jadrnica Bayesian je 19. avgusta 2024 potonila ob Siciliji, pri čemer je umrlo sedem ljudi, med njimi britanski tehnološki podjetnik Mike Lynch in njegova 18-letna hči. Italijanski tožilci so po poročanju Sky News ugotovili, da vremenske razmere tistega dne niso presegle obvladljivega naliva s sunkovitim vetrom, ki bi ga izkušena posadka morala obvladati.

Predhodni izsledki kažejo, da je posadka nepravilno reagirala in podcenila razmere na morju, hkrati pa nekateri varnostni sistemi niso bili pravočasno ali pravilno aktivirani. Preiskava zato preverja tudi morebitno kazensko odgovornost, vključno s sumom malomarne povzročitve brodoloma in več kaznivih dejanj uboja iz malomarnosti proti kapitanu in dvema članoma posadke.

Razlage o vzroku nesreče se razlikujejo od skupine do skupine; proizvajalec plovila, tožilci, britanski preiskovalci pomorskih nesreč in preživeli vsi navajajo različne dejavnike. Vmesno poročilo britanskega preiskovalnega organa Službe za preiskovanje pomorskih nesreč (MAIB) je pokazalo, da so bili sunki vetra dovolj močni, da bi lahko destabilizirali plovilo, hkrati pa opozorilo na morebitne konstrukcijske pomanjkljivosti, ki niso bile jasno navedene v stabilnostnih dokumentih.