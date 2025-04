Luksuzno jahto, na kateri je umrl tudi tehnološki tajkun, bodo dvignili z dna morja

Sedem ljudi, vključno s tehnološkim tajkunom Mikeom Lynchom, je umrlo ob potopitvi luksuzne jahte Bayesian 9. avgusta lani. Ta je obležala na dnu morja, skupaj z njo pa skrivnosti in dokazi o tem, kaj se je dogajalo. Med preiskavo nesreče so italijanske oblasti sprožile strog podvodni in nadvodni nadzor nad razbitinami jadrnice, saj je obstajal sum, da bi v neprepustnih sefih na krovu skrivali tajne podatke, ki bi jih lahko želele pridobiti tuje vlade, med drugimi tudi Rusija in Kitajska. Superjahto, ki se je potopila ob obali Sicilije, bodo zdaj, že prihodnji mesec, dvignili z morskega dna in pripeljali na obalo ter iskali dokaze, so sporočili preiskovalci.

59-letni milijarder Mike Lynch in njegova 18-letna hči Hannah sta bila med sedmimi žrtvami, ki so umrli ob potopitvi ladje Bayesian 19. avgusta lani. Simon Graves, glavni raziskovalec oddelka za preiskavo pomorskih nesreč, je za Skynews povedal, da pričakujejo, da bodo plovilo dvignili in pripeljali na obalo do konca maja. Operacija izvleka plovila naj bi se začela 26. aprila.

Preiskava še vedno poteka, poleg tega poteka še ločena britanska varnostna preiskava. Graves upa, da bodo vmesno poročilo lahko objavili v štirih do šestih tednih, končno poročilo pa bo sledilo v mesecih po tem, ko bo plovilo pregledano za dokaze. Gre še za zgodnjo fazo preiskave, a kljub temu je bilo opravljenega že precej dela, je dodal.

Lynch umrl zaradi utopitve, štiri žrtve so se zadušile

Potem ko so ugotovili, da so se štiri od sedmih žrtev zadušile, je jasna tudi smrt Mika Lyncha, ki je umrl zaradi utopitve. Superjahta Bayesian, ki se je avgusta ob obali Sicilije med neurjem prevrnila in potonila, je s sabo vzela tudi sedem ljudi, ki so bili na krovu. Kot je poročal Guardian, je Mike Brown iz policijskega urada Suffolk povedal, da so umrli po tem, ko se je jadrnica iz še neznanih razlogov hitro potopila med 4.15 in 4.45 zjutraj. Dodal je, da se je iskanje pogrešanih začelo zelo hitro in je trajalo več dni. Vse so nato našli v kabinah plovila, čas smrti vseh pa je bil zabeležen ob 5. uri zjutraj.

