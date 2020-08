Luksuzno jahto zajeli plameni, 17 potnikov in članov posadke z gumenjakom na Sardinijo

Vseh 17 potnikov in članov posadke je nato ladjo zapustilo pred 7. uro zjutraj. Ker ni bilo elektrike, niso mogli uporabiti rešilnega čolna, zato so se na pot odpravili z gumenjakom. " V 8-metrskem gumenjaku nas je bilo 17. Imeli smo 140 litrov goriva in obrnili smo se proti Sardiniji v upanju, da na poti srečamo kakšno večjo ladjo. Valovi so bili visoki okoli štiri metre ," pripoveduje.

Dogajanje je za hrvaški portal dnevnik.hr opisal eden od članov posadke. Požar je na ladji izbruhnil okoli 5. ure zjutraj, posadka pa je takoj poklicala na pomoč. A italijanska obalna straža se naj bi odzivala izjemno počasi. Ker se je požar močno razširil, niso imeli druge možnosti, kot da nemudoma zapustijo goreče plovilo. Kot je povedal, je zagorelo v strojnici. Požar so skušali pogasiti z gasilnim aparatom, a neuspešno. " Vzel sem svoj potni list in poročni prstan, to je to, " je dejal Hrvat.

Italijanska tiskovna agencija ANSA medtem poroča, da se je italijanska obalna straža nemudoma odzvala na klic na pomoč. A ko so tja prispeli, potnikov in posadke ni bilo več. Okoli 11. ure se je pričela iskalna akcija s helikopterjem. Kasneje so vseh 17 potnikov našli ob obali Sardinije. Tam so jih v pristanišču pričakale zdravniške ekipe, pravi hrvaški član posadke, najprej pa so jim izmerili temperaturo. Okaral je tudi italijanske reševalce, češ da so prepozno odreagirali. "Ne morem verjeti, da se to dogaja v Italiji. Vso opremo imajo, a nihče ni prišel. Nismo bili sredi Atlantika," zaključi jezni Hrvat.

Trenutno so vsi nastanjeni v hotelu v mestu Olbia in še ne vedo, kako se bodo vrnili domov. Nekateri so namreč v požaru izgubili vse, tudi svoje potne liste. Ladja je sicer v Italijo prispela iz Monaka, tja pa so se nameravali vrniti 1. septembra. Vsi potniki na krovu so sicer državljani Kazahstana.