Luksuzno letovišče, luknjasta ladja, papež in sedem sladoledov

Na vrhu skupine G7 v južni Italiji sta na voljo dve možnosti nastanitve. Prva, razkošno letovišče z vilami, obdanimi z bugenvilijami, in zasebnimi bazeni, kjer so dopustovali Madonna in Beckhamovi, ter kjer sta se poročila pevec Justin Timberlake in igralka Jessica Biel.

Druga je velikanska ladja, privezana ob obali Brindisija, na kateri je nekaj lukenj, ki puščajo vodo, in več pokvarjenih klimatskih naprav, poroča BBC.

No, prva opcija je kraj, kjer bivajo voditelji največjih razvitih svetovnih gospodarstev, od Joeja Bidna do Emmanuela Macrona in Rishija Sunaka do Justina Trudeauja.

Drugo pa so pripravili za namestitev 2600 policistov, ki bodo skrbeli za varnost. Njihovi sindikati so razmere primerjali s tistimi na nekdanjih suženjskih ladjah.