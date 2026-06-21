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Luksuzno letovišče v pepelu: turisti ostali tudi brez dokumentov

Bayahibe, 21. 06. 2026 09.44 pred 51 minutami 1 min branja 7

Avtor:
N.L.
Letovišče v Dominikanski republiki po požaru

Počitnice za okoli 1700 dopustnikov v luksuznem letovišču Viva Dominicus Beach by Wyndham v Dominikanski republiki so se spremenile v pravo nočno moro, potem ko je v petek v resortu izbruhnil požar. Zaradi vetra in slamnatih streh so se plameni hitro širili, razsežnosti ognjene stihije pa razkrivajo fotografije iz skoraj v celoti požganega letovišča, kjer sedaj potnikom pomagajo pri vrnitvah v domovine, saj so jim zgoreli tudi dokumenti. V požaru je umrla italijanska turistka.

"Gosti, ki so na žalost izgubili potne liste, so v stiku s svojimi veleposlaništvi, da bi pridobili dovoljenje za vstop v svoje države. Sodelujemo tudi s policijo, da bi pospešili obravnavo prijav tistih, ki potrebujejo pomoč, za to lahko zaprosijo tudi prek spleta," je po navedbah AP dejala Amanda Santana iz podjetja Viva Resorts Wyndham, ki upravlja letovišče. To je po požaru skoraj v celoti uničeno.

Pogorele so strehe majhnih počitniških hiš, vsa notranja oprema, porušile so se tudi nekatere stene. Pred tem urejena zelena trava je požgana, prav tako vse ostalo zelenje znotraj letovišča.

Okoli 1700 obiskovalcev je moralo ob izbruhu požara zapustiti letovišče, na varno so jih evakuirali v okoliške hotele. V času požara je bil resort 84-odstotno zaseden.

Letovišče Viva Dominicus Beach by Wyndham pred požarom
Letovišče Viva Dominicus Beach by Wyndham pred požarom
FOTO: AP

Ostale turistične dejavnosti na tem območju potekajo kot običajno. Vzrok požara medtem še vedno ni znan, preiskujejo tudi vzrok smrti italijanske turistke.

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KOMENTARJI7

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Masturbator
21. 06. 2026 10.36
Kaj pa tja rinejp? Revni gredo v Slovenijo,Kosovo,itd.
Odgovori
+1
1 0
FRPuma
21. 06. 2026 10.21
Luknja pri luknji, pa vodo drži, a ogenj širi. Kaj je to?
Odgovori
-1
0 1
FRPuma
21. 06. 2026 10.23
Vrsta pred ženskim wc med obrekovanjem
Odgovori
-1
0 1
osservatore
21. 06. 2026 10.07
Slamnate strehe? A spali so na visečih mrežah? A kajenje je bilo dovoljeno? Razsvetljevali so s svečami? Sanjski dopust.
Odgovori
+1
2 1
Primož Rus
21. 06. 2026 10.01
Glede na GRADNJO in SLAMNATE STREHE je DOVOLJ SAMO EN PLAMENČEK,da tole vse POKONČA......
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+2
3 1
misekmali
21. 06. 2026 09.59
Dopust za umret!
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+4
5 1
Ramzess
21. 06. 2026 09.57
Izgubili so potne liste, a ostale dokumenta pa so imeli. Kako lahko ena težava zaplete vso zadevo.
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-2
1 3
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