Luksuzno letovišče v pepelu: turisti ostali tudi brez dokumentov

"Gosti, ki so na žalost izgubili potne liste, so v stiku s svojimi veleposlaništvi, da bi pridobili dovoljenje za vstop v svoje države. Sodelujemo tudi s policijo, da bi pospešili obravnavo prijav tistih, ki potrebujejo pomoč, za to lahko zaprosijo tudi prek spleta," je po navedbah AP dejala Amanda Santana iz podjetja Viva Resorts Wyndham, ki upravlja letovišče. To je po požaru skoraj v celoti uničeno.

Pogorele so strehe majhnih počitniških hiš, vsa notranja oprema, porušile so se tudi nekatere stene. Pred tem urejena zelena trava je požgana, prav tako vse ostalo zelenje znotraj letovišča.