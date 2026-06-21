Luksuzno letovišče v pepelu: turisti ostali tudi brez dokumentov

"Gosti, ki so na žalost izgubili potne liste, so v stiku s svojimi veleposlaništvi, da bi pridobili dovoljenje za vstop v svoje države. Sodelujemo tudi s policijo, da bi pospešili obravnavo prijav tistih, ki potrebujejo pomoč, za to lahko zaprosijo tudi prek spleta," je po navedbah AP dejala Amanda Santana iz podjetja Viva Resorts Wyndham, ki upravlja letovišče. To je po požaru skoraj v celoti uničeno.
Pogorele so strehe majhnih počitniških hiš, vsa notranja oprema, porušile so se tudi nekatere stene. Pred tem urejena zelena trava je požgana, prav tako vse ostalo zelenje znotraj letovišča.
Okoli 1700 obiskovalcev je moralo ob izbruhu požara zapustiti letovišče, na varno so jih evakuirali v okoliške hotele. V času požara je bil resort 84-odstotno zaseden.
Ostale turistične dejavnosti na tem območju potekajo kot običajno. Vzrok požara medtem še vedno ni znan, preiskujejo tudi vzrok smrti italijanske turistke.
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