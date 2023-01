Lula bo prisegel kot brazilski predsednik, Bolsonaro pa v ZDA

V brazilski prestolnici se zbira množica podpornikov novoizvoljenega predsednika Luiza Inacia Lule da Silve, ki je tik pred tem, da uradno prevzame predsedniški položaj. Za bližajočo se slovesnost veljajo strogi varnostni ukrepi. Oblasti namreč skrbi, da bi jo privrženci poraženca na volitvah Jaira Bolsonara poskušali "zmotiti" slovesnost. Sam Bolsonaro se inavguracije sicer najverjetneje ne bo udeležil, Brazilijo je namreč zapustil že v petek.

Levičarski veteran Luiz Inacio Lula da Silva je državo vodil tudi med letoma 2003 in 2010, na oktobrskih volitvah pa je s 50,9 odstotka glasov premagal svojega nasprotnika Jaira Bolsonara. Morje privržencev zmagovalca se je že zgodaj zjutraj zbralo pred kongresom, odeti so v rdeče barve Lulove Delavske stranke. Na pot so se odpravili, da bi videli zaprisego svojega voditelja – pa seveda tudi na praznovanje, poroča BBC. Na enem izmed transparentov, ki so jih prišleki prinesli s seboj, je pisalo: "Ljubezen je zmagala nad sovraštvom." Moški, ki ga je nosil, je bil oblečen v Lulo. "Brazilija je potrebovala to spremembo, to preobrazbo," pa je dejala druga zagovornica prihajajočega voditelja.

Na dveh ogromnih odrih, okrašenih z nacionalno zastavo, bo ob slovesnosti nastopilo več kot 60 umetnikov, vključno z legendo sambe Martinho da Vilo. Spektakel se bo odvil v okviru glasbenega festivala, ki so ga poimenovali "Lulapalooza". Konservativni in kontroverzni Bolsonaro, ki se po porazu na volitvah zelo redko pojavlja v javnosti, poraza sicer ni uradno priznal, čeprav se je v petek na družbenem omrežju v solzah poslovil in svojim privržencem zagotovil, da z Lulo na položaju ne bo konec sveta. "Pred nami je velika prihodnost. Bitke so izgubljene, vendar v vojni ne bomo poraženi," je dodal. Bolsonaro ob tem ni sporočil, ali bo na slovesnosti ob inavguraciji sledil tradiciji in Luli predal predsedniški pas. A glede na to, da je v petek odpotoval v ZDA, je mogoče sklepati, ga na inavguraciji ne bo. To bo zatorej prvič po obnovi demokracije v Braziliji leta 1985, da bo novemu predsedniku pas izročil odhajajoči podpredsednik države Hamilton Mourao.