Lula: Privrženci v palači omogočili izgrede in pomagali Bolsonaru

"Prepričan sem, da so bila vrata palače Planalto odprta, da so ti ljudje lahko vstopili, saj nisem videl, da bi bila vhodna vrata razbita. To pomeni, da jim je nekdo omogočil vstop," je Lula povedal novinarjem v prestolnici Brasilia.

"Veliko ljudi v vojaški policiji je bilo vpletenih," je dejal levičarski politični veteran. "Veliko ljudi iz oboroženih sil je bilo vpletenih tukaj v palači." Varnostne uslužbence, ki jim je poveljeval nekdanji Bolsonarov pravosodni minister Anderson Torres, je obtožil nesposobnosti in aktivnega sodelovanja z uporniki. Dejal je, da je predsedniška palača polna bolsonaristov in vojaških uradnikov.

"Nihče, za kogar se sumi, da je zagrizen bolsonarist, ne sme ostati v palači," je nadaljeval Lula. "Kako lahko imam pred vrati svoje pisarne nekoga, ki bi me lahko ustrelil?" Izdal je naloge za prijetje številnih visokih uradnikov, vključno s Torresom, in jih obtožuje odgovornosti za dejanja, ki so privedla do nemirov. Svojo pozornost je predvsem namenil vojski, za katero meni, da je polna podpornikov Bolsonara, ki je sicer, preden je postal predsednik, bil poveljnik vojske.