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Lula slavil zmago in sporočil: Brazilija ne bo nikogaršnje dvorišče

Rio de Janeiro, 26. 10. 2026 09.39 pred 1 uro 3 min branja 4

Avtor:
N.V.
Luiz Inácio Lula da Silva

Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva je bil ponovno izvoljen za kar četrti mandat, njegov poraženec, senator Flavio Bolsonaro, pa je po pričakovanjih sporočil, da izidov ne bo priznal in jih bo izpodbijal po pravni poti.

Brazilski predsednik Luiz Inácio Lula da Silva, glasen kritik ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je bil ponovno izvoljen. Izid volitev prinaša olajšanje kritikom vse večjega vpliva ZDA v Latinski Ameriki.

A nasproti mu je stal Bolsonaro, ki je že napovedal, da bo njegova ekipa izpodbijala izid volitev. Poraza namreč ni želel priznati in je zahteval razveljavitev volitev, potem ko je na nekaterih voliščih zvečer zavladal kaos zaradi odločitve v zadnjem trenutku, da se glasovanje podaljša za dve uri.

Flavio Bolsonaro
Flavio Bolsonaro
FOTO: AP

Bolsonaro je sicer sin nekdanjega predsednika Jairja Bolsonara, ki ga je Lula premagal na predsedniških volitvah leta 2022.

"Glede na to, kako so se dogodki odvijali, je nemogoče priznati izid volitev," je Bolsonaro dejal svojim podpornikom v prestolnici Brasílii, potem ko je bila razglašena Lulova zmaga. "Sprožili bomo pravne postopke. Zahtevali bomo razveljavitev teh volitev."

Na volitvah se je prvič po ponovni uvedbi neposrednih predsedniških volitev leta 1989 zgodilo, da je predsedniški kandidat zmagal, čeprav je v prvem krogu zasedel drugo mesto, piše CNN. "Zagotavljam vam, da bomo spremenili način vodenja države. Ljudem bomo zagotovili večjo vlogo pri naših odločitvah," je po ponovni izvolitvi dejal Lula.

Lula se je Brazilcem zahvalil za njihovo "velikodušnost", zlasti mladim, ki so "šli na ulice branit demokracijo". V Riu de Janeiru so namreč Lulovi podporniki objemali drug drugega, trobili z avtomobilskimi hupami in z rokami kazali črko L. V Belo Horizonteju, prestolnici pomembne zvezne države Minas Gerais, kjer so volivci pogosto odločilni za izid volitev, pa so podporniki po Lulovi zmagi vzklikali in peli.

Luiz Inácio Lula da Silva
Luiz Inácio Lula da Silva
FOTO: AP

Lula je obljubil, da bo spoštoval vse Brazilce, ne glede na spol ali veroizpoved. Ob tem je napadel tudi Bolsonara. "To je bil poraz zanikanja dejstev in laži. Priznati moram, da me je bilo vsakič, ko sem se udeležil soočenja, sram," je dejal.

Ponovno je poudaril tudi svojo zavezanost brazilski suverenosti. "Ali bo domovina ostala svobodna ali pa bomo umrli za Brazilijo," je dejal. "Ta država ne bo pristala na to, da bi bila kogar koli dvorišče."

Lulova zmaga je velik udarec za politično gibanje Bolsonaro. Fláviu namreč ni uspelo doseči tistega, kar leta 2022 ni uspelo niti njegovemu očetu: premagati Lulo na volitvah.

Podaljšanje glasovanja

Toda do izida je prišlo po burnem volilnem dnevu, ko so glasovanje podaljšali za dve uri, potem ko sta oba kandidata v zadnjem trenutku volilne oblasti pozvala k podaljšanju.

Sodnik brazilskega vrhovnega sodišča Cristiano Zanin je ugodil zahtevi Lulove kampanje, ki je podaljšanje predlagala zaradi "incidentov", povezanih z avtobusi, ki v več zveznih državah volivce prevažajo na volišča.

Tudi Bolsonaro je sicer na nekaterih območjih zahteval podaljšanje glasovanja, pri čemer je kot razlog navedel težave, s katerimi so se volivci zaradi močnega deževja soočali pri prihodu na volišča. Odredba o podaljšanju je bila izdana okoli 17. ure po lokalnem času v Brasílii, prav v času, ko bi se morala volišča zapreti. Številna so bila takrat že zaprta.

Izid volitev bo imel posledice tudi zunaj Brazilije, saj bo največja država Latinske Amerike pod Lulovim vodstvom nadaljevala bolj neodvisno zunanjo politiko. Lula poudarja brazilsko suverenost ter tesnejše vezi z državami globalnega juga in Kitajsko, in sicer v času napetosti z ameriško administracijo.

Volitve je pozorno spremljal tudi ameriški predsednik Donald Trump in čeprav ni podprl nobenega od kandidatov, je pred tem pohvalil Bolsonarov rezultat v prvem krogu in volitve označil za "zelo pomembne".

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KOMENTARJI4

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Gram
26. 10. 2026 11.37
Bravo, čestitke Luli!
Odgovori
+0
1 1
PARTIZAN PEPE
26. 10. 2026 11.24
Prihaja potres 7 stopnje...
Odgovori
0 0
vlahov
26. 10. 2026 11.15
Socializem ubija duha .
Odgovori
-2
2 4
Hind Rami Iyad Rajab
26. 10. 2026 10.46
Čestitke Luli in narodu...
Odgovori
+1
3 2
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