Lula slavil zmago in sporočil: Brazilija ne bo nikogaršnje dvorišče

Brazilski predsednik Luiz Inácio Lula da Silva, glasen kritik ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je bil ponovno izvoljen. Izid volitev prinaša olajšanje kritikom vse večjega vpliva ZDA v Latinski Ameriki. A nasproti mu je stal Bolsonaro, ki je že napovedal, da bo njegova ekipa izpodbijala izid volitev. Poraza namreč ni želel priznati in je zahteval razveljavitev volitev, potem ko je na nekaterih voliščih zvečer zavladal kaos zaradi odločitve v zadnjem trenutku, da se glasovanje podaljša za dve uri.

Flavio Bolsonaro FOTO: AP

Bolsonaro je sicer sin nekdanjega predsednika Jairja Bolsonara, ki ga je Lula premagal na predsedniških volitvah leta 2022. "Glede na to, kako so se dogodki odvijali, je nemogoče priznati izid volitev," je Bolsonaro dejal svojim podpornikom v prestolnici Brasílii, potem ko je bila razglašena Lulova zmaga. "Sprožili bomo pravne postopke. Zahtevali bomo razveljavitev teh volitev." Na volitvah se je prvič po ponovni uvedbi neposrednih predsedniških volitev leta 1989 zgodilo, da je predsedniški kandidat zmagal, čeprav je v prvem krogu zasedel drugo mesto, piše CNN. "Zagotavljam vam, da bomo spremenili način vodenja države. Ljudem bomo zagotovili večjo vlogo pri naših odločitvah," je po ponovni izvolitvi dejal Lula. Lula se je Brazilcem zahvalil za njihovo "velikodušnost", zlasti mladim, ki so "šli na ulice branit demokracijo". V Riu de Janeiru so namreč Lulovi podporniki objemali drug drugega, trobili z avtomobilskimi hupami in z rokami kazali črko L. V Belo Horizonteju, prestolnici pomembne zvezne države Minas Gerais, kjer so volivci pogosto odločilni za izid volitev, pa so podporniki po Lulovi zmagi vzklikali in peli.

Luiz Inácio Lula da Silva FOTO: AP

Lula je obljubil, da bo spoštoval vse Brazilce, ne glede na spol ali veroizpoved. Ob tem je napadel tudi Bolsonara. "To je bil poraz zanikanja dejstev in laži. Priznati moram, da me je bilo vsakič, ko sem se udeležil soočenja, sram," je dejal. Ponovno je poudaril tudi svojo zavezanost brazilski suverenosti. "Ali bo domovina ostala svobodna ali pa bomo umrli za Brazilijo," je dejal. "Ta država ne bo pristala na to, da bi bila kogar koli dvorišče." Lulova zmaga je velik udarec za politično gibanje Bolsonaro. Fláviu namreč ni uspelo doseči tistega, kar leta 2022 ni uspelo niti njegovemu očetu: premagati Lulo na volitvah.

Podaljšanje glasovanja

Toda do izida je prišlo po burnem volilnem dnevu, ko so glasovanje podaljšali za dve uri, potem ko sta oba kandidata v zadnjem trenutku volilne oblasti pozvala k podaljšanju. Sodnik brazilskega vrhovnega sodišča Cristiano Zanin je ugodil zahtevi Lulove kampanje, ki je podaljšanje predlagala zaradi "incidentov", povezanih z avtobusi, ki v več zveznih državah volivce prevažajo na volišča.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Podporniki Luiza Inacia Lula da Silva na ulicah AP

Podporniki Luiza Inacia Lula da Silva na ulicah AP

Podporniki Luiza Inacia Lula da Silva na ulicah AP

Podporniki Luiza Inacia Lula da Silva na ulicah AP

Podporniki Luiza Inacia Lula da Silva na ulicah AP







