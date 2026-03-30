M-55S še vedno 'lomasti' v ukrajinskih stepah

Na videoposnetku 127. brigade teritorialne obrambe tank strelja s 105-milimetrskim topom proti položajem ruske vojske. Top, ki je produkt sodelovanja slovenske in izraelske vojaške industrije, omogoča dokaj natančno streljanje z razdalje več kilometrov, piše ukrajinski portal Militarnyi .

Ukrajinska vojska se sicer trudi, da teh vozil ne bi spravila v neposreden stik s sovražnikom. To je posledica njihovega šibkega oklepa, ki tudi z dinamičnim zaščitnim kompletom ne more prenesti neposrednega zadetka sodobnega protitankovskega izstrelka.

Tanke, ki jih je donirala Slovenija, so doslej uporabljale tri brigade, in sicer 47., 67. in 5. tankovska brigada. Pojav tankov na videoposnetku 127. brigade teritorialne obrambe verjetno ne dokazuje premestitve M-55S v novo enoto, navaja portal. Najverjetneje jih je teritorialni obrambi začasno dodelilo poveljstvo 5. tankovske brigade.

M-55S je modernizirana verzija sovjetskega tanka T-55, ki je bil razvit v 40. in 50. letih prejšnjega stoletja. Slovenija je bojno vozilo izboljšala konec devetdesetih let prejšnjega stoletja s skupnim projektom med slovenskim podjetjem STO RAVNE in izraelskim podjetjem Elbit.