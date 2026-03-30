M-55S še vedno 'lomasti' v ukrajinskih stepah

Slovenske tanke M-55S, ki veljajo za modifikacijo starih sovjetskih tankov T-55, ukrajinska vojska uporablja kot samohodno topništvo.
Na videoposnetku 127. brigade teritorialne obrambe tank strelja s 105-milimetrskim topom proti položajem ruske vojske. Top, ki je produkt sodelovanja slovenske in izraelske vojaške industrije, omogoča dokaj natančno streljanje z razdalje več kilometrov, piše ukrajinski portal Militarnyi.
Ukrajinska vojska se sicer trudi, da teh vozil ne bi spravila v neposreden stik s sovražnikom. To je posledica njihovega šibkega oklepa, ki tudi z dinamičnim zaščitnim kompletom ne more prenesti neposrednega zadetka sodobnega protitankovskega izstrelka.
Tanke, ki jih je donirala Slovenija, so doslej uporabljale tri brigade, in sicer 47., 67. in 5. tankovska brigada. Pojav tankov na videoposnetku 127. brigade teritorialne obrambe verjetno ne dokazuje premestitve M-55S v novo enoto, navaja portal. Najverjetneje jih je teritorialni obrambi začasno dodelilo poveljstvo 5. tankovske brigade.
M-55S je modernizirana verzija sovjetskega tanka T-55, ki je bil razvit v 40. in 50. letih prejšnjega stoletja. Slovenija je bojno vozilo izboljšala konec devetdesetih let prejšnjega stoletja s skupnim projektom med slovenskim podjetjem STO RAVNE in izraelskim podjetjem Elbit.
Posodobljeni slovenski T-55 je bil opremljen s topom L7 kalibra 105 mm s stabilizatorji, strelskim merilnikom Fotona SGS-55 z laserskim daljinomerom in sistemom za nadzor ognja z digitalnim balističnim računalnikom.
Oklepna zaščita bojnega vozila je bila okrepljena z izraelskimi dinamičnimi zaščitnimi elementi Blazer na kupoli in čelnem delu trupa. M-55S je v Ukrajini prejel tudi vgrajene dinamične zaščitne elemente Kontakt-1.
Izgube
Dokumentiranih primerov uničenja tankov M-55S ni veliko. Ruske kamere z dronov in bojišča so zabeležile štiri zadete tanke, od katerih so trije skoraj zagotovo uničeni. Dva tanka sta bila zadeta leta 2023, še dva pa lani.
Razmeroma majhno število uničenih tankov gre verjetno pripisati tudi ukrajinski strategiji, da jih ne izpostavljajo neposredni bližini frontne črte oz. jih ne uporabljajo za prodore. Zadeti oz. uničeni tanki so bili žrtve dronov in protitankovskih izstrelkov. Vsaj eden od tankov pa je preživel neposreden zadetek 152-milimetrskega vodenega izstrelka Krasnopol, ki se je večkrat izkazal kot usoden za modernejše in bolj znane tanke, kot so Abrams, Leopard in Challenger. Seveda je pri primerjavi treba upoštevati številne dejavnike, ki lahko vplivajo na preživetje tanka oz. učinkovitost protitankovskih izstrelkov.
