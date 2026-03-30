Tujina

M-55S še vedno 'lomasti' v ukrajinskih stepah

Kijev, 30. 03. 2026 12.06

Avtor:
M.V.
M55S v službi 127. teritorialne brigade Ukrajine

127. brigada teritorialne obrambe Ukrajine je na svoji spletni strani objavila fotografije in posnetke slovenskih tankov M-55S, ki so v službi ukrajinske vojske že od konca leta 2022, ko je Slovenija državi donirala 28 vozil. Ruska vojska je doslej uničila vsaj štiri.

Slovenske tanke M-55S, ki veljajo za modifikacijo starih sovjetskih tankov T-55, ukrajinska vojska uporablja kot samohodno topništvo.

Na videoposnetku 127. brigade teritorialne obrambe tank strelja s 105-milimetrskim topom proti položajem ruske vojske. Top, ki je produkt sodelovanja slovenske in izraelske vojaške industrije, omogoča dokaj natančno streljanje z razdalje več kilometrov, piše ukrajinski portal Militarnyi.

Ukrajinska vojska se sicer trudi, da teh vozil ne bi spravila v neposreden stik s sovražnikom. To je posledica njihovega šibkega oklepa, ki tudi z dinamičnim zaščitnim kompletom ne more prenesti neposrednega zadetka sodobnega protitankovskega izstrelka.

Tanke, ki jih je donirala Slovenija, so doslej uporabljale tri brigade, in sicer 47., 67. in 5. tankovska brigada. Pojav tankov na videoposnetku 127. brigade teritorialne obrambe verjetno ne dokazuje premestitve M-55S v novo enoto, navaja portal. Najverjetneje jih je teritorialni obrambi začasno dodelilo poveljstvo 5. tankovske brigade.

M-55S je modernizirana verzija sovjetskega tanka T-55, ki je bil razvit v 40. in 50. letih prejšnjega stoletja. Slovenija je bojno vozilo izboljšala konec devetdesetih let prejšnjega stoletja s skupnim projektom med slovenskim podjetjem STO RAVNE in izraelskim podjetjem Elbit.

Posodobljeni slovenski T-55 je bil opremljen s topom L7 kalibra 105 mm s stabilizatorji, strelskim merilnikom Fotona SGS-55 z laserskim daljinomerom in sistemom za nadzor ognja z digitalnim balističnim računalnikom.

Oklepna zaščita bojnega vozila je bila okrepljena z izraelskimi dinamičnimi zaščitnimi elementi Blazer na kupoli in čelnem delu trupa. M-55S je v Ukrajini prejel tudi vgrajene dinamične zaščitne elemente Kontakt-1.

Preberi še 'General blato' ne more zaustaviti slovenskih M55S

Izgube

Dokumentiranih primerov uničenja tankov M-55S ni veliko. Ruske kamere z dronov in bojišča so zabeležile štiri zadete tanke, od katerih so trije skoraj zagotovo uničeni. Dva tanka sta bila zadeta leta 2023, še dva pa lani.

Razmeroma majhno število uničenih tankov gre verjetno pripisati tudi ukrajinski strategiji, da jih ne izpostavljajo neposredni bližini frontne črte oz. jih ne uporabljajo za prodore. Zadeti oz. uničeni tanki so bili žrtve dronov in protitankovskih izstrelkov. Vsaj eden od tankov pa je preživel neposreden zadetek 152-milimetrskega vodenega izstrelka Krasnopol, ki se je večkrat izkazal kot usoden za modernejše in bolj znane tanke, kot so Abrams, Leopard in Challenger. Seveda je pri primerjavi treba upoštevati številne dejavnike, ki lahko vplivajo na preživetje tanka oz. učinkovitost protitankovskih izstrelkov.

m55s tank ukrajina slovenija

Bivši mož objavljal pornografske globoke ponaredke zvezdnice?

  • ES Vrtiljak1
  • ES Vrtiljak2
  • ES Vrtiljak3
  • ES Vrtiljak4
  • ES Vrtiljak5
  • ES Vrtiljak6
  • ES Vrtiljak7
  • ES Vrtiljak8
  • ES Vrtiljak9
  • ES Vrtiljak10
  • ES Vrtiljak11
  • ES Vrtiljak12
  • ES Vrtiljak13
  • ES Vrtiljak14
  • ES Vrtiljak15
  • ES Vrtiljak16
  • ES Vrtiljak17
  • ES Vrtiljak18
  • ES Vrtiljak19
  • ES Vrtiljak20
KOMENTARJI30

SpamEx
30. 03. 2026 13.14
vidimo tudi da ga uporabljajo kot artilerijo in ne kot tank
Odgovori
0 0
Minifa
30. 03. 2026 13.13
Zato pa imamo energetsko krizo drage energente in govorimo o prihajajoči draginji, brezposelnosti in gospodarskem polomu..
Odgovori
0 0
Mens sana
30. 03. 2026 13.12
...........Ukrajina ni v EU, Slovenija ni v vojni z Rusijo, prosim pustite nas pri miru s to propagando, imamo resne težave z slabo delujočim zdravstvom, socialo, gospodarstvo se ohlaja, draginja trka na vrata, vlada se sestavlja in že se omenjajo težki časi, ki jih pred volitvami ni nihče od kandidatov zaznal.................................
Odgovori
0 0
Samo navijač
30. 03. 2026 13.09
Ruski droni vse to uspešno radirajo. Rusi pred vrati Slavjanska,Krematorska,Orehovega..... Ce kdo lomasti potem so to Rusi.
Odgovori
0 0
slohren
30. 03. 2026 13.09
Neumna vojna, drugače pa je logično, da ko nimaš je vse dobro, T55s je pa za njih in njihov teren kar primeren, ker je lahek mislim da ima 36 ton, ko se z novim tankom 60 ton in več zapelješ v blato ga lahko kar tam pustiš.
Odgovori
0 0
traparija
30. 03. 2026 13.06
tok so neuporabni da jih samo za transport pasulja uporabljajo. in vi se še hvalite z "uporabno" slovensko oborožitvijo. v realnosti pa, sramota za slovenijo.
Odgovori
1 1
1 1
golobnadob
30. 03. 2026 13.06
Tako hvalite te smeti, da bo Golob ponovno zagnal proizvodnjo.
Odgovori
1 1
1 1
jedupančpil
30. 03. 2026 13.00
sem hotel ravno napisat , ve je se ukraina :) sej ne veste vec s cim bi fopal narod
Odgovori
0 1
0 1
300 let do specialista
30. 03. 2026 12.58
Glede na cene- inflacijo v Sloveniji se mi zdi, da jim tudi nafto za ta šrot mi plačujemo, sit sem te "neomajne podpore", iz meseca v mesec dražje življenje.
Odgovori
1 1
1 1
BBcc
30. 03. 2026 12.57
Kdo ima na svoji strani Slovenijo. Ta na koncu zmaga. Čeprav v vojni ni zmagovalcev.
Odgovori
2 0
2 0
dioporco
30. 03. 2026 12.57
Ce nebi bilo vasga M-55S bi verjetno ukraina izgubila vojno..moc slovenske vojske odmeva po svetu
Odgovori
3 1
3 1
Stajerc22
30. 03. 2026 12.51
2 leti nazaj bi morale biti ze nove volitve v Ukrajini.
Odgovori
7 1
7 1
BBcc
30. 03. 2026 12.55
In v Rusiji.
Odgovori
2 3
2 3
anatomija
30. 03. 2026 13.07
V Ukrajini ustava med vojno ne dovoli volitve. In enako je v večini držav.V Rusiji je po ustavi lahko en predsednik samo 2 mandata vprašanju
Odgovori
0 1
0 1
Jožajoža
30. 03. 2026 12.47
Me zanima,za koliko jih je janša prodal in denar spravil na račun v avstraliji
Odgovori
3 4
3 4
BRABUS1
30. 03. 2026 12.54
Te posle je Golob sklepal ne laži golobar.
Odgovori
3 2
3 2
Animal_Pump
30. 03. 2026 12.45
A jih niso že na začetku uničili...vsaj 50...ne vseh 28? Tko so insajderji zatrjevali.
Odgovori
3 4
3 4
Eksiflajs96
30. 03. 2026 12.43
Tle povelicujete in podpirate ukraino ceprav so oni razlog da je vse drazje + koliko eu oziroma nasega denarja je pokradeno blo za financiranje njih..
Odgovori
7 4
7 4
Un71
30. 03. 2026 12.41
Ah, kje so ti dobri stari časi, ko smo normalno sodelovali z Izraelom in se je cedilo mleko in med..... LOL
Odgovori
2 1
2 1
Rafael Kramar
30. 03. 2026 12.40
Še sreča, da je bilo to na začetku mandata, ko je imel še Janša malo besede. Kasneje nebi dobili nič od teh Svobodnjaških komunajzarjev!!!
Odgovori
0 4
0 4
bohinj je zakon
30. 03. 2026 12.35
Rusi so trpežni.
Odgovori
7 2
7 2
Misanthrope
30. 03. 2026 12.34
Zakaj so jim naši norci dali čisto dobre tanke, ki bi jih lahko obdržali zase???
Odgovori
5 5
5 5
Rafael Kramar
30. 03. 2026 12.41
Morda so jih bolj potrebovali, kot mi!?
Odgovori
6 2
6 2
Misanthrope
30. 03. 2026 12.47
Ja, in nadomestili smo jih s čim?
Odgovori
2 1
2 1
Rafael Kramar
30. 03. 2026 12.54
Višek so bili, za odpis. Ne rabimo nadomeščat!
Odgovori
1 1
1 1
Misanthrope
30. 03. 2026 12.56
In kaj se ima Slovenija za vmešavat v tuje vojne?
Odgovori
2 0
2 0
SpamEx
30. 03. 2026 12.31
napišite še koliko ljudi je umrlo zaradi teh tankov. Slovenija čutim ljubezen pa to. In koliko imamo dražje enrgente zaradi tega
Odgovori
7 5
7 5
bibaleze
Portal
Po 23 letih zakona izvedela presenetljivo resnico: slavna zakonca sta v sorodu
Zvezdnik, ki se izogiba očetovstvu: Njegova hčerka ga še nikoli ni videla
Zvezdnik, ki se izogiba očetovstvu: Njegova hčerka ga še nikoli ni videla
Šest značajskih lastnosti, ki jih imajo prvorojenci
Šest značajskih lastnosti, ki jih imajo prvorojenci
Da, vadba in dojenje gresta skupaj. Kdaj in kako začeti?
Da, vadba in dojenje gresta skupaj. Kdaj in kako začeti?
zadovoljna
Portal
Spor v palači: Princ William in kraljica Camilla sta se hudo sprla
Dnevni horoskop: Tehtnice čutijo notranji mir, kozorogi potrebujejo odmor
Dnevni horoskop: Tehtnice čutijo notranji mir, kozorogi potrebujejo odmor
Usnjeno krilo, ki ga lahko nosite letošnjo pomlad
Usnjeno krilo, ki ga lahko nosite letošnjo pomlad
Ali kreatin res pomaga pri moči in mišični masi?
Ali kreatin res pomaga pri moči in mišični masi?
vizita
Portal
Nočno življenje, alkohol, takosi ob 3. uri. Pri 30 letih je izvedela, da ji srce deluje le še 25 %
Postalo je trend, a ga ne smejo prodajati. Resnica o surovem mleku
Postalo je trend, a ga ne smejo prodajati. Resnica o surovem mleku
Kaj se zgodi v telesu po 24 urah brez hrane?
Kaj se zgodi v telesu po 24 urah brez hrane?
Spolnost brez pritiska: kako graditi željo v dolgotrajni zvezi
Spolnost brez pritiska: kako graditi željo v dolgotrajni zvezi
cekin
Portal
V enem vikendu zapravil 17.300 evrov: oče sedmih otrok danes priznava svojo največjo napako
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
Jedrska energija v EU: Katere države vodijo in zakaj?
Jedrska energija v EU: Katere države vodijo in zakaj?
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
moskisvet
Portal
Popoln krog v naravi? Res obstaja – in stoji v Nemčiji
4 letalske napake, zaradi katerih vas drugi potniki ne marajo
4 letalske napake, zaradi katerih vas drugi potniki ne marajo
Najboljše kardio vadbe za tiste, ki ne marajo teka
Najboljše kardio vadbe za tiste, ki ne marajo teka
Triki za lažji prehod na poletni čas
Triki za lažji prehod na poletni čas
dominvrt
Portal
10 otrok v eni sobi 200 let stare hiše
Bojan Žlebnik: Pri adaptacijah hiš vas čakajo skrite pasti
Bojan Žlebnik: Pri adaptacijah hiš vas čakajo skrite pasti
To morate vedeti pred prenovo stare hiše: 6 nasvetov arhitektke
To morate vedeti pred prenovo stare hiše: 6 nasvetov arhitektke
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
okusno
Portal
Le nekaj sestavin in pečica: zajtrk, ki ga boste pripravljali znova in znova
Sladice za nenapovedane obiske: hitre ideje iz shrambe
Sladice za nenapovedane obiske: hitre ideje iz shrambe
Pozabite na smetano: ta trik s tofujem naredi omake neverjetno kremaste
Pozabite na smetano: ta trik s tofujem naredi omake neverjetno kremaste
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
voyo
Portal
Rocky 5
Kmetija
Kmetija
Delovna akcija
Delovna akcija
Priscilla
Priscilla
