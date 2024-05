'General blato' ne more zaustaviti slovenskih M55S

Oktobra 2022 je Slovenija v Ukrajino poslala 28 tankov M-55S. Analitiki so sprva ocenjevali, da je njihov največji potencial predvsem v urbanem bojevanju pri uničevanju strojničnih gnezd in podzemnih bunkerjev. Na koncu so se tanki izkazali v drugačni vlogi in v gozdovih severovzhodne Ukrajine zaustavljali ruske napade. Novi posnetki pa razkrivajo, da se dobro spopadajo tudi z 'rasputnico' – morjem blata, ki se v Vzhodni Evropi pojavi dvakrat na leto.

OGLAS

Slovenski tanki so lani poleti na primer pomagali pri vzdrževanju obrambne linije ob severovzhodnih ukrajinskih mestih Kupjansk in Kremina, v prvih mesecih letošnjega leta pa so po poročanju vojaških portalov postali del 5. tankovske brigade, ki se je usposabljala na jugu Ukrajine, v mestu Krivi Rog. Nazadnje je bil posnetek delovanja slovenskih tankov objavljen sredi marca, le nekaj kilometrov zahodno od t. i. 'Vremjevskega grebena', kjer je lani poleti potekal eden od treh velikih poskusov preboja ukrajinskih sil proti jugu.

Konec aprila je zaokrožil nov posnetek, kako se M-55S prebija po namočeni gozdni poti, ki jo prekriva debelo blato. Temno zeleni M-55S se je v neskončnem spomladanskem blatu odel v svetlo rjavo. Za razliko od nekaterih težjih tankov, britanski Challenger in ameriški Abrams tehtata več kot 60 ton, je M55S s svojimi 38 tonami morda celo primernejši za nemogoče razmere, ki zaradi dežja nastanejo na ukrajinskem bojišču. Britanske orjake so pred tedni z velikimi napori vlekli iz blata v zaledju.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Prav pomlad, zaradi taljenja snega, in jesen, ob obilnem deževju, sta v Ukrajini namreč znani po 'rasputici'. Gre za sezonski pojav, ki celino spremeni v močvirje. Številne ceste v Belorusiji, Rusiji in Ukrajini se takrat zaradi slabe drenaže tal v regiji, ki so glinena, spremenijo v globoko blato. V nekaterih okrožjih Rusije v tem obdobju veljajo celo omejitve teže za vozila in zapore cest. Pojav je v začetku 20. stoletja v Sovjetski zvezi prebivalcem predstavljal veliko oviro, saj podeželske ceste niso bile asfaltirane. Pojav rasputnice sicer močno vpliva tudi na vojaške premike. Logistiko je namreč treba prilagoditi močvirnatim poljem, na katerih so že večkrat obstale mobilne enote. Rasputnica ima zato v 'vojaškem jeziku' več vzdevkov, med drugim "general blato" in "maršal blato". Pojavil se je tudi posnetek iz notranjosti tanka M-55S, ki se verjetno premika nekje na območju spopadov. Štiričlanska posadka je v hrumečem drobovju dobrega razpoloženja. Slišijo se vzkliki "Slava Ukrajini".

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Tanki M-55S so po podatkih Slovenske vojske bojna gosenična vozila z reaktivnim oklepom in močno oborožitvijo, namenjena uničevanju nasprotnikove žive sile, oklepnih in drugih bojnih vozil. Gre za nadgradnjo tanka T-55, ki so ga razvili po drugi svetovni vojni, služil pa je kot glavni bojni tank Sovjetske zveze.

Slovenski tanki M-55 S na poti v Ukrajino. FOTO: 24ur.com icon-expand