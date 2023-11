Maček Lincoln ni več dobrodošel v trgovini, jezni kupci grozijo z bojkotom

Zadnja tri leta je kupce v trgovini Tesco v mestecu Hornsea na vzhodni obali Anglije med nakupovanjem pozdravil prikupni maček po imenu Linocoln. Najraje je posedal na trgovinskih vozičkih, praznih policah, vrečah komposta ali kakšnem drugem pakiranem izdelku.

Čeprav s tem nikogar ni motil, še več – veliko ljudi je spravil v dobro voljo, saj se jim je pustil pocrkljati in fotografirati – so se v vodstvu poslovalnice odločili, da Lincoln več ni zaželen gost v trgovini. "Zaradi zdravstvenih in varnostnih razlogov; če se mu bo uspelo prikrasti notri, ga bodo naši sodelavci na prijazen način spodbudili proti izhodu," so sporočili iz Tesca.