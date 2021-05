Mačka skočila iz petega nadstropja goreče stavbe

Na družbenih omrežjih je zaokrožil videoposnetek mačke, ki je skočila iz petega nadstropja goreče stavbe. Gasilci v Chicagu so med gašenjem snemali gorečo stavbo, ko se je na zlomljenem oknu gorečega stanovanja pojavila črna mačka. S sprednjimi tacami se je odrinila od fasade in skočila.

"Stekla je pod moj avto in se skrila, dokler se po nekaj minutah ni počutila bolje. Prišla je ven in skušala splezati čez steno, da bi lahko prišla nazaj v stanovanje," je dejal tiskovni predstavnik gasilcev Larry Langford. Dodal je še, da mačka ni poškodovana in da poskušajo izslediti njenega lastnika.

V stavbi je zgorelo le eno stanovanje, poškodovanih na srečo ni bilo. Vzrok požara še ni znan, prav tako ni poročil o tem, kako velika škoda je nastala.