Mačke, učinkovito 'orožje' na rusko-ukrajinski fronti

Vojaki na frontah se borijo s kroglami, granatami in izstrelki, pa tudi z idejami in propagando – kar pojasnjuje, zakaj so zadnje "orožje" na bojiščih v Ukrajini postale ... mačke. Ukrajinski družbeni mediji so namreč polni fotografij in posnetkov mačk, ki vojakom nudijo čustveno podporo, s svojo puhasto ljubkostjo zbirajo donacije in se celo borijo proti vsiljivcem – mišim. Rusija se seveda brani tako, da v propagando vključuje svoje kosmatince.

Mačke na bojišča ukrajinske vojske običajno pridejo iz bližnjih vasi ali mest, ki jih je uničila vojna. Domači ljubljenčki, ki so jih lastniki zapustili, iščejo človeški stik in zaščito pred nenehnim obstreljevanjem in napadi dronov. "Ko to prestrašeno malo bitjece pride k tebi in išče zaščito, kako bi mu lahko rekel, ne? Močni smo, zato lahko zaščitimo šibkejša bitja, ki so se znašla v enako groznih okoliščinah kot mi, samo zato, ker so se na našem ozemlju pojavili Rusi," je po poročanju Politica pojasnil Oleksandr Jabčanka, vojaški zdravnik ukrajinske vojske. Mačke in druge živali tudi tolažijo ukrajinske vojake. "Nekateri jih posvojijo in jih odnesejo domov, drugi jih raje obdržijo v jarkih in jih med rotacijo celo predajo drugim enotam," je povedal Oleksandr Shtupun, tiskovni predstavnik ukrajinske vojske. Posvojene mačke bijejo lastne bitke proti mišim, ki so napadle rove in žvečijo kable satelitske komunikacije Starlink, uničujejo zaloge hrane in vojaško opremo ter celo grizljajo prste spečim vojakom."Če so v naših rovih mačke, se bodo miši skoraj vedno držale stran," še pravi Jabčanka.

Politico je nato zbral nekaj najbolj odmevnih mačjih zgodb s fronte: Maček Sirski Poveljnik kopenskih sil ukrajinske vojske Oleksandr Sirski je znan kot eden najbolj učinkovitih v državi. Manj znan je po svojem mačjem soimenjaku. Roman Sinicin, častnik ukrajinske vojske in lastnik mačke Sirski, trdi, da je bilo poimenovanje naključno. "Ime je dobil, ker ima rad sir (syr v ukrajinščini). Seveda je mačka z istim imenom kot naš general že postala vojaška šala," pove v smehu. Na Sinicinovo veliko olajšanje se je zadeva zdela smešna celo generalu Sirskiju. Mačka je spoznal na eni od nalog v vasi, kjer so vojaki en mesec živeli v zapuščeni hiši, kjer je mrgolelo miši. "Večina domačinov je zapustila svoje domove, zato so oblast prevzele mačke. Sirskija smo ujeli in ga s hrano prepričali, da ostane z nami. Pomagal je rešiti naš problem miši," je opisal Sinicin. "Miši pridejo, medtem ko spiš, in zaidejo med tvoje stvari. Vse prežvečijo. Zaradi njih smo morali zavreči dve škatli pakiranih obrokov." Ko je prišel Sirski, so vojaki veselo poslušali njegove nočne boje z glodavci. "Ko smo zapustili položaj, sem ga odpeljal domov. Zdaj živi z mojo družino v Kijevu in še naprej pomaga vojski. Njegovo priljubljenost smo izkoristili na družabnih omrežjih in zbrali 147.000 evrov za MiniShark izvidniške drone."

Ljubimec Šajbjik Oleksandr Liašuk iz Odese je rešil Šajbika – enega od štirih potepuških mačjih mladičev, ki so leta 2022 prihajali k njegovi enoti na južni fronti. "On je imel največjo karizmo. Pritisnil je hud mraz, zato sem ga neko noč vzel k sebi v spalno vrečo. In takrat sem se zaljubil v to mačko," pripoveduje 26-letni Liashuk. "Ni le moj najboljši prijatelj, je moj sin!" Vse od takrat sta se Liašuk in Šajbjik selila na različne položaje in zaradi skupnih posnetkov s terena postala prava spletna senzacija. Liašuk ga opisuje kot popolnega lovca. "Nekoč smo bili na položaju v gozdu in je v enem dnevu ujel 11 miši. Včasih prinese miš kar v mojo spalno vrečo! "

Kljub njuni navezanosti pa Šajbjik ostaja svoboden maček, ki pa se redno vrača k Liašuku. Junija je izginil za dolgih 18 dni, dokler ga ukrajinski vojaki niso našli nekaj kilometrov stran, kjer se je družil z lokalnimi mačkami. "Potreboval je samo nekaj ljubezni. Šel je na počitnice," se pošali Liašuk. Tudi onadva uspešno zbirata donacije za ukrajinsko vojsko. Šajbjik je septembra lani prejel celo posebno nagrado za pomoč pri zbiranju denarja za nakup sedmih avtomobilov in drugih zalog.

Mama Karolina Jabčanka sicer pravi, da nikoli ni maral mačk. To se je spremenilo pred dvema letoma, na dan, ko je srečal Karolino – predrzno potepuhinjo, ki se je pojavila na položaju njegove enote v vasi Serebrijanka v regiji Doneck. "Nekega dne je skočila na naša ležišča, čeprav ji tega nismo dovolili. Začeli smo jo preklinjati, ona pa je v odgovor začela rojevati. Tako smo dobili družino šestih mačk," se spominja. Karolina in njeni mladiči so se premikali skupaj z njegovo enoto, dokler niso bili dovolj stari za posvojitev. "Hitro smo jim našli domove. Karolina in njena bela hčerkica Honor pa sta ostali pri meni. Odpeljal sem ju v svoj domači kraj Lvov. Moja mama je bila izjemno srečna, ker je dobila prvi vojaški mački!" Leto pozneje se je mačkama pridružil še mali psiček Šabris, ki ga je Jabčanka našel v bližini Kupjanska v regiji Harkov. "Zdaj nam nikoli ni dolgčas!" še pove in pokaže videoposnetke bojev med psom in mačkami. "Ne moreš zapustiti teh ubogih bitij, ki so te izbrala za njihovo zadnje upanje."

Aristokrat Herich Za razliko od naštetih potepuhov na prvi bojni liniji je Herald, znan kot Herich, pravi mačji aristokrat. Takoj ko je Rusija napadla Ukrajino, se je Herich, škotski klapouh, pridružil Kirilu Liukovu, vojaškemu koordinatorju dobrodelne fundacije Serhiy Prytula, ki dostavlja zaloge enotam na prvi liniji. Herich, ki z Liukovim živi v Kramatorsku, je na fronto odpotoval več kot 20-krat. "In vsakič je ukradel šov! Borci so kar tekli k nam, da bi ga pobožali in se slikali z njim,"pravi Liukov. Herich je bil pri tem potrpežljiv, čeprav nekoliko šokiran. Za razliko od drugih živali na prvi liniji pa Herich med ruskim obstreljevanjem ostaja miren. "Kvečjemu obrne glavo ob zvoku in to je vse!" Tako kot Sirski tudi Herich izkorišča svojo spletno priljubljenost za pomoč ukrajinski vojski – z njegovo pomočjo so v kampanji zbrali že več milijonov evrov za nakup vojaških vozil.

Sovražnikove mačke Na vagon prisrčnih zgodb o mačkah, ki jih "mobilizira" Ukrajina, je hitro skočila tudi ruska propaganda, še poroča Politico. Regionalni mediji so objavili večje število podobnih mačjih zgodb na ruski strani fronte, verjetno zato, da bi – po vojnih zločinih v Buči in drugih krajih v Ukrajini – humanizirali svoje vojake. Konec lanskega leta je regionalni oddelek ministrstva za izredne razmere v Orjolu v zahodni Rusiji, približno 300 km od ukrajinske meje, poročal, da je na fronto poslal mačko z imenom Marusja, da pomaga v boju proti mišim. "Pomagala bo dvigniti moralo vojakov, jih varovala med spanjem in zaščitila njihove zaloge hrane," je sporočilo ministrstvo. "Prepričani smo, da ji bo šlo dobro in da se bo kmalu vrnila domov!"

