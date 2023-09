Mačke v Avstraliji invazivna vrsta: vlada bi jim omejila izhode iz stanovanja

Avstralija ima težavo z mačkami. Tako hudo, da kosmata štirinožna bitja na celini veljajo za invazivno vrsto. In glede nje je treba ukrepati, so prepričani na vladi. Na celini je po podatkih ministrstva za podnebne spremembe, energijo, okolje in vodo približno 8,1 milijarde mačk. In niti enega kotička, kamor se majhne zveri ne bi naselile. Zato vse, tako domače kot potepuške mačke, predstavljajo grožnjo naravni raznolikosti. Vsako leto namreč štirinožke na celini ubijejo približno dve milijardi drugih živali(c). Za plen lahko 'izbirajo' med 57 drugimi živalskimi vrstami, ki prav tako prebivajo na avstralskih tleh, ministrstvo ugotavlja v poročilu. Zaradi vse večjega števila mačk pa bi te domorodne vrste lahko začele celo izginjati.

Čeprav je v veljavi že več ukrepov, ki omejujejo število mačk, vlada razmišlja o uvedbi novih. Medtem ko se že veljavni, na primer evtanazija, nanašajo predvsem na potepuške mačke, bi se novi lahko tudi na domače ljubljenčke. Med drugim naj bi vlada omejila število domačih mačk v gospodinjstvu, ure njihovega izhoda iz domovanja in omejitev gibanja v naravi. "Izgubili smo že veliko število domačih vrst. Javnost se zdi naklonjena novim ukrepom," je glede napovedi dejala profesorica na avstralski državni univerzi Sarah Legge.