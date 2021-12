Mačke v Južni Koreji odgovorne za več kot 100 hišnih požarov

Seulski gasilci z oddelka za požare in nesreče so v četrtek predstavili statistiko. Mačke so med januarjem 2019 in letošnjim novembrom povzročile skupno 107 požarov. Gasilci domnevajo, da so mačke požare zanetile z vklopom električnih štedilnikov. To so storile s pritiskom na gumbe, občutljive na dotik, naprave pa so se nato pregrele in izbruhnil je požar.

Skupno so bile v požarih poškodovane štiri osebe, več kot polovica tovrstnih incidentov pa se je zgodila v času, ko lastnikov mačk ni bilo doma. "Požari, povezani z mačkami, se še kar naprej dogajajo. Gospodinjstvom s hišnimi ljubljenčki svetujemo, naj bodo pozorni, saj se lahko požar v primerih, ko ni nikogar doma, hitro razširi," je dejal gasilec Chung Gyo-chul.