Macron danes v Ljubljani o skupnem vlaganju

Emmanuel Macron je na prvem obisku v Sloveniji, ki jo s Francijo veže obsežno gospodarsko sodelovanje. To je osrednja nit pogovorov med stranema, medtem ko državi delita tudi številne poglede na aktualne svetovne teme.
Francoski predsednik bo danes z Robertom Golobom obiskal Center Rog, kjer si bo ogledal prototipa prenovljene različice električnega twinga, ki ga bodo kmalu začeli proizvajati v novomeškem Revozu, ter električnega modela renaulta 4, ki ga proizvajajo v Franciji. Na srečanju v Centru Rog bosta prisotna tudi predsednik upravnega odbora Renaulta Jean-Dominique Senard ter predsednik uprave Revoza Jože Bele.
Voditelja držav bosta srečanje nadaljevala na Ljubljanskem gradu, kjer bosta strani podpisali izjavo o nameri za vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja na področju jedrske energije ter dogovor o slovensko-francoskem sodelovanju na področju izobraževanja v osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji.
Sledila bo novinarska konferenca francoskega predsednika in slovenskega premierja. Ta bo nato gostil še delovno kosilo z visokim gostom.
V premierjevem kabinetu Macronov obisk vidijo kot pomemben korak pri nadaljnjem poglabljanju strateškega partnerstva med državama, sklenjenega leta 2011. V zadnjem akcijskem načrtu se državi osredotočata na krepitev zlasti političnega in gospodarskega partnerstva. Še tesnejšega sodelovanja si Slovenija želi zlasti pri naložbah z visoko dodano vrednostjo, od zelenih rešitev, jedrske energije in vesoljskih tehnologij do umetne inteligence.
Macron je sicer obisk Sloveniji začel v Kopru po zaključku vrha skupine deveterice sredozemskih članic EU MED9.
V okviru strateškega partnerstva med Francijo in Slovenijo po navedbah kabineta Luka Koper in francoski CMA CGM že 20 let poslovno sodelujeta in imata ključno vlogo pri povezovanju Jadrana in Azije s svetovnimi pomorskimi potmi ter Slovenije in širših srednjeevropskih trgov s trajnostnimi intermodalnimi železniškimi rešitvami.
V Luki Koper so podpisali deklaracijo o krepitvi sodelovanja s francoskim ladjarjem.
V kabinetu premierja Macronov obisk vidijo kot pomemben korak pri nadaljnjem poglabljanju strateškega partnerstva med državama, sklenjenega leta 2011. Četrti akcijski načrt znotraj tega partnerstva za obdobje 2024–2027 je zunanja ministrica Tanja Fajon v Parizu podpisala januarja lani.
V načrtu se državi osredotočata na krepitev partnerstva na številnih področjih, na čelu s političnim in gospodarskim, pri katerih ju že sedaj druži tesno sodelovanje. Še tesnejšega si Slovenija želi zlasti pri naložbah z visoko dodano vrednostjo, od zelenih rešitev, jedrske energije in vesoljskih tehnologij do umetne inteligence.
Francija je ena najpomembnejših slovenskih gospodarskih partneric. Blagovna menjava je lani znašala 3,2 milijarde evrov, s čimer se je Francija uvrstila na deveto mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije. Od tega je bilo izvoza za 1,9 milijarde evrov, uvoza pa za 1,3 milijarde evrov. Pri obeh največji delež predstavljajo vozila ali deli zanje, izhaja iz podatkov portala Izvozno okno.
