Macron delil lastne deepfake posnetke: 'Nasmejalo me je'

V videoposnetku, objavljenem na njegovih družbenih omrežjih, Macron reagira na montažo Deepfake posnetkov samega sebe v priljubljenih filmih in televizijskih serijah. Pri tem ocenjuje, da so posnetki ' lepo narejeni' .

Lažni videoposnetki Macrona, narejeni z uporabo umetne inteligence, zadnjih nekaj mesecev krožijo po francoskih družbenih medijih. Francoski predsednik je sicer v preteklosti že opozarjal, da so Deepfake posnetki lahko oblika nadlegovanja za nekatere ljudi. Nekateri strokovnjaki opozarjajo, da normalizacija takšnih posnetkov otežuje odkrivanje lažnih novic.

Eden od ponaredkov, ustvarjenih z umetno inteligenco, prikazuje Macrona v videospotu za disco hit, Macronov obraz v videu z navodili za oblikovanje pričeske, upodobili so ga celo kot legendarnega akcijskega junaka MacGyverja. Videoposnetki, kot so ti, so že nekaj časa priljubljeni na francoskih družbenih omrežjih, Macron pa je s tem pokazal sprejemanje tega, da je postal meme v nekaterih krogih družbenih medijev. Kot je namreč dejal v videu: "Zelo dobro narejeno, nasmejalo me je."

"Deepfake predsednika Macrona se morda zdi neškodljiva zabava za promocijo vrha AI v Parizu, vendar na splošno ni dobra stvar," pa za BBC opozarja Paul McKay, glavni analitik pri tehnološkem podjetju Forrester. "Normaliziranja ponaredkov na ta način ne bi smeli spodbujati, saj še dodatno povzročajo težave pri razločevanju, kaj je resnično in kaj ne." Dr. Richard Whittle iz poslovne šole Salford pa za BBC prav tako opozarja na tvegano normalizacijo deepfake posnetkov, tako na družbenih medijih kot s strani prevarantov. Kot ocenjuje, je sicer dobro pritegniti pozornost na to grožnjo, a če to počnemo na način, ki pokaže, kako enostavno je ustvariti takšne ponaredke, obstaja tveganje, da jih bo družba začela še bolj sprejemati.