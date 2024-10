Macron: Emily mora ostati v Parizu, Emily v Rimu nima smisla

Tega se bojijo Francozi, vendar se bo še najbolj od vseh, da Emily ostane v Parizu, kot kaže, potrudil Macron. Verjetno tudi zaradi tega, ker je manjšo vlogo v seriji odigrala prav prva dama Francije, njegova žena 71-letna Brigitte . Macron je bil zelo zadovoljen z njenim nastopom, piše Guardian. "Bil sem zelo ponosen, ona pa je bila zelo vesela, da je to storila. Sicer je šlo le za nekaj minut, vendar mislim, da je bil to zanjo zelo dober trenutek."

A naj francoski mediji govorijo, kar želijo, serija je požela ogromen uspeh in s tem še bolj proslavila že tako znani Pariz. Vendar ali se bo ta doba za Pariz končala, slava in turistična eksplozija pa se bosta preselili v Rim?

Ocenil je tudi, da je to zelo dobro za podobo Francije. "Emily v Parizu je zelo pozitivna naložba v smislu privlačnosti za našo državo."

A četrta sezona se je zaenkrat iz Pariza preselila v Rim, kjer junakinja Emily, ki jo je zaigrala Lily Collins, išče nove zaposlitvene in romantične možnosti. Prejšnji mesec so sicer serijo odobrili še za peto sezono, ki naj bi se dogajala med Parizom in Rimom, pri čemer pa bo bolj izpostavljena prav italijanska prestolnica, s svojimi zgodovinskimi stavbami in znamenitimi Vespami.

Darren Star, ustvarjalec serije je komentiral le, da je Emily postajala že "preveč udobna v Parizu", zato naj bi jo želel vreči v neznane vode in ponuditi nekaj novega.

No, nad novo državo so verjetno bolj navdušeni francoski kritiki, ker je serija, kot pravijo, Pariz prikazala v lažno glamurozni luči. Kljub temu je bila gledanost izjemno dobra. "To je serija, polna stereotipov o Franciji, a kljub temu se ne moremo pripraviti do tega, da bi jo popolnoma sovražili," je po začetku predvajanja o njej zapisala francoska kulturna revija Telerama.

In tudi številke najbrž ne lažejo. Letošnja študija francoskega Nacionalnega centra za kinematografijo in animacijo (CNC) je pokazala, da je približno 38 odstotkov turistov med razlogi za obisk Pariza navedlo prav to serijo. Pariški turistični urad je celo uvedel seznam desetih ključnih krajev, ki jih je treba obiskati, kjer so bili posneti pomembni prizori. Serija pa je poleg tega spodbudila tudi povpraševanje po selitvah v francosko prestolnico.