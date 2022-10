Macron in Scholz gladita napetosti: 'Nemčija in Francija stojita tesno skupaj'

"Imela sva dober in pomemben pogovor o oskrbi Evrope z energijo, naraščanju cen in skupnih oboroževalnih projektih. Nemčija in Francija stojita tesno skupaj in se lotevata izzivov," je po srečanju dejal Olaf Scholz.

Srečanje je bilo intenzivno in partnersko, so povedali v nemški delegaciji, ter dodali, da imata voditelja enako mnenje glede glavnih usmeritev. Iz Elizejske palače pa so poročili, da je bil pogovor konstruktiven in je vodil v oblikovanje delovnih skupin za področja energije, obrambe in inovacij. Obisk Scholza v Franciji po oceni analitikov pomeni poskus izboljšati odnose med ključnima evropskima zaveznicama in znova zagnati francosko-nemški motor.