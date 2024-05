EU računa na vpliv Kitajske pri končanju vojne v Ukrajini

EU računa na Kitajsko, da bo s svojim vplivom na Rusijo doprinesla h končanju vojne v Ukrajini, je po trilaterali s kitajskim in francoskim predsednikom, Ši Džinpinga in Emmanuelom Macronom, dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Prepričana je, da bo Peking igral tudi pomembno vlogo pri umirjanju ruske jedrske grožnje. Macron pa je kitajskega voditelja ob začetku njegovega obiska v Franciji pozval, naj v luči ruske agresije na Ukrajino tesno sodeluje z Evropo in sprejme pravila svetovne trgovine.

EU računa na Kitajsko, da bo ta uporabila svoj vpliv na Rusijo za končanje vojne v Ukrajini, je po trilaterali v Parizu sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Po njenih besedah si namreč Evropa in Kitajska delita interes za mir in varnost v svetu.

Trilaterla v Parizu FOTO: AP icon-expand

Pred tem je vodja Evropske komisije Kitajsko pozvala, naj Rusiji omeji dobavo blaga z dvojno rabo, ki da na koncu konča v uporabi na bojiščih v Ukrajini. Izrazila je tudi prepričanje, da bo Peking na čelu s Šijem še naprej igral pomembno vlogo pri umirjanju napetosti spričo ruske jedrske grožnje.

Francoski predsednik Emmanuel Macron se je Ši Džinpingu zahvalil, ker je ta podprl njegovo idejo o premirju v vseh konfliktih po svetu med olimpijskimi igrami v Parizu letos poleti. Po besedah Macrona bi takšno začasno premirje lahko pripomoglo v prizadevanjih za dosego trajnega miru v spopadih, navaja AFP. Prizadevanja za "pošteno" konkurenco s Kitajsko Današnje srečanje med von der Leyenovo, Ši Džinpingom in Emmanuelom Macronom je sicer minilo tudi v znamenju trgovinskih odnosov. Francoski predsednik je ob začetku srečanja v Parizu dejal, da je usklajevanje s Pekingom glede velikih kriz, vključno z ukrajinsko krizo, odločilnega pomena, in pozval k "poštenim pravilom za vse" v trgovini med Evropo in Kitajsko. "Prihodnost naše celine bo zelo odvisna od naše sposobnosti, da še naprej razvijamo odnose s Kitajsko na uravnotežen način," je dejal gostitelj. Ši pa se je pred začetkom srečanja zavzel za to, da njegova država in EU nadaljujeta dialog in sodelovanje, okrepita svoje "strateško usklajevanje" in ostaneta partnerja kljub številnim sporom, od trgovine do Ukrajine.

V komentarju za časnik Le Figaro pa je Ši zapisal, da želi sodelovati z mednarodno skupnostjo pri iskanju načinov za rešitev konflikta, ki ga je sprožila ruska invazija na Ukrajino, hkrati pa poudaril, da Kitajska ni "niti stranka niti udeleženka" v tem konfliktu. Predsednica von der Leynova pa je dejala, da si bo prizadevala za "pošteno" konkurenco s Kitajsko v svetovni trgovini, in dodala, da je v prejšnjih pogovorih s Šijem "pojasnila, da trenutna neravnovesja pri dostopu do trga niso vzdržna in jih je treba nasloviti". "Bili smo zelo jasni glede našega odnosa s Kitajsko, ki je eden izmed najbolj kompleksnih, a tudi eden izmed najpomembnejših," je dejala. Gre predvsem za kitajske subvencije za električne avtomobile in jeklo, ki po prepričanju Bruslja preplavljajo evropski trg.

Ursula von der Leyen FOTO: AP icon-expand