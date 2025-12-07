Svetli način
Tujina

Macron Kitajski zagrozil s carinami

Pariz, 07. 12. 2025 16.51 | Posodobljeno pred 19 minutami

Francoski predsednik Emmanuel Macron je dejal, da je Kitajski zagrozil s carinami, če Peking ne bo sprejel ukrepov za zmanjšanje trgovinskega presežka z EU. Takšni ukrepi bi lahko bili podobni tistim, ki so jih sprejele ZDA, kot na primer carine na kitajske izdelke, je dodal.

Macron in Ši Džinping
Macron in Ši Džinping FOTO: AP

"Povedal sem jim, da bomo Evropejci v prihodnjih mesecih prisiljeni sprejeti stroge ukrepe, če se ne bodo odzvali," je Emmanuel Macron dejal za francoski časnik Les Echos po vrnitvi z državniškega obiska na Kitajskem.

Trgovinski primanjkljaj EU s Kitajsko je leta 2024 presegel 300 milijard evrov. Članice Evropske unije sicer ne morejo samostojno določati trgovinske politike, vključno s carinami, temveč jih zastopa Evropska komisija, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

"Kitajska želi prebiti srce evropskega industrijskega in inovacijskega modela, ki je bil v preteklosti zasnovan na strojih in avtomobilih," je dejal Macron.

"Ne moremo vedno uvažati, kitajska podjetja morajo priti v Evropo," je še dejal. Dodal je, da mora EU s spodbujanjem konkurenčnosti združiti zaščito svojih najbolj ranljivih sektorjev, kot je avtomobilska industrija.

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
07. 12. 2025 17.14
Hahaha....kakšni nesposobneži vodijo EU države!??? Da o Von der Leyenovi ne izgubljamo besed..
ODGOVORI
0 0
Mizainstol
07. 12. 2025 17.13
-1
Levicarska politika Macrona, Leynove in Kallasa je Evropo obsodila na revscino in bedo. Ko nas bo prehitela se Afrika, se spomnite na njihove slovenske satelite- Goloba, Fajonovo in Mesca.
ODGOVORI
0 1
tali?ni tom
07. 12. 2025 17.08
+0
ko bo v evropi recimo traktor s sto konji in vso opremo ki je danes v rabo recimo 25,30 tisoč evrov z davkom,noben ne bo rinil po kitajske! za avti,telefoni,delovnimi stroji,skratko z vso kramo je isto! kaj se usaja en nepomemben macron zdele,en brezvezni reno 4 je 30 tisoč skoraj,en kitajski pickap sinecab se mi zdi znamke ,pa tudi tle nekje! evropska krama je za nas navadne ratala predraga,in zato ima kitajska presežek! ni tle nobene znanosti! samo,macronu in ostalim nepomembnim v bruslju to ni jasno! agenda o zelenilu in zelenemu se gajna!
ODGOVORI
1 1
but_the_ppl_are_retarded
07. 12. 2025 17.01
+1
Hehe... Kake carine? Na plesniv sir?
ODGOVORI
3 2
