Macron Kitajski zagrozil s carinami

"Povedal sem jim, da bomo Evropejci v prihodnjih mesecih prisiljeni sprejeti stroge ukrepe, če se ne bodo odzvali," je Emmanuel Macron dejal za francoski časnik Les Echos po vrnitvi z državniškega obiska na Kitajskem.

Trgovinski primanjkljaj EU s Kitajsko je leta 2024 presegel 300 milijard evrov. Članice Evropske unije sicer ne morejo samostojno določati trgovinske politike, vključno s carinami, temveč jih zastopa Evropska komisija, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

"Kitajska želi prebiti srce evropskega industrijskega in inovacijskega modela, ki je bil v preteklosti zasnovan na strojih in avtomobilih," je dejal Macron.

"Ne moremo vedno uvažati, kitajska podjetja morajo priti v Evropo," je še dejal. Dodal je, da mora EU s spodbujanjem konkurenčnosti združiti zaščito svojih najbolj ranljivih sektorjev, kot je avtomobilska industrija.