Macron kot prvi evropski voditelj k Trumpu: pogovori o ameriškem preobratu

Macron, ki je prejšnji teden gostil več ločenih srečanj z evropskimi voditelji o razmerah v Ukrajini, možnih odzivih nanje in o krepitvi evropskih obrambnih zmogljivosti, je večkrat poudaril pomen ohranjanja enotnosti Evrope in ZDA glede vojne v Ukrajini.

Trump je medtem prejšnji teden osupnil in razburil evropske voditelje z izjavami glede Ukrajine in njenega predsednika Volodimirja Zelenskega , ki ga je označil za diktatorja, napadeni Ukrajini pa pripisal odgovornost za vojno. Zelenskemu je v bran stopilo več voditeljev, med njimi tudi Macron in britanski premier Keir Starmer , ki se bo na obisku v Beli hiši mudil v četrtek.

Pred odhodom v ZDA je francoski predsednik med drugim dejal, da bo ameriškemu predsedniku svetoval, da pred ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom ne sme biti šibek, saj bi to signaliziralo njegovo šibkost tudi v očeh Kitajske in Irana. V izjavi v soboto je dodal, da želi Trumpu predati sporočilo o pomenu varnosti evropskih zaveznikov ZDA.

Pogovore Trumpa in Macrona bo poleg Ukrajine po napovedih zaznamovalo tudi gospodarsko sodelovanje med ZDA in EU ter napovedane carine na ves uvoz jekla in aluminija v ZDA, tudi iz EU, ki naj bi začele veljati 12. marca. Trump je nedavno napovedal tudi visoke carine na uvoz avtomobilov, farmacevtskih izdelkov in čipov. Macron je v soboto dejal, da namerava pozvati predsednika ZDA, naj ne trpinči svojih zaveznikov s carinami.