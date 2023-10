Macron: Leta 2024 bo pravica žensk do splava postala nepreklicna

Francoski predsednik Emmanuel Macron obljublja, da bo do naslednjega leta v francosko ustavo zapisal pravico žensk do splava. K brezpogojnemu zagotavljanju te pravice so ga spodbudile omejitve v drugih državah.

"Leta 2024 bo pravica žensk do izbire splava postala nepreklicna," je francoski predsednik Emmanuel Macron zapisal na družbenih omrežjih. Kot poroča Guardian, je predsednik dejal, da bo njegova vlada v prihodnjem tednu osnutek predložila najvišjemu francoskemu upravnemu sodišču. Njihov cilj pa: da pravica do splava postane ustavna do konca leta.

icon-expand Emmanuel Macron FOTO: AP

Resolucija je bila v veliki večini podprta v nacionalni skupščini novembra lani, preden je bila februarja sprejeta v senatu, pa čeprav so desne stranke resoluciji nasprotovale, češ da francoske pravice do splava niso ogrožene. Je pa revizija francoske ustave naporen proces, ki zahteva bodisi referendum ali odobritev vsaj treh petin obeh domov parlamenta. Da bi se izognila referendumu, je tako francoska vlada namesto zakonodajalca predstavila svoj predlog zakona. V Franciji so splav legalizirali leta 1975, vse od takrat pa so bili sprejeti številni zakoni, ki so bili namenjeni izboljšanju pogojev za splav, zlasti z varovanjem zdravja in anonimnosti žensk ter zmanjšanjem finančnega bremena postopka. A raziskava iz lanskega leta je pokazala, da si kar 89 odstotkov vprašanih želi, da bi bile pravice do splava bolje zaščitene z ustavo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Francoska ministrica za enakost spolov Bérangère Couillard je na družbenem omrežju zapisala, da je "to zmaga za vse ženske in močan signal, poslan v druge države sveta, kjer naše pravice izgubljajo". Po vladnih podatkih je bilo lani v Franciji opravljenih 234.000 splavov.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Po odločitvi ameriškega vrhovnega sodišča leta 2022, da razveljavi prelomno sodbo Roe proti Wadu iz leta 1973, ki je ženskam priznavala ustavno pravico do splava, se je vse več levih in sredinskih političnih strank začelo zavzemati za vpis pravic do splava v ustavo.