Macron med intervjujem o pokojninski reformi snel luksuzno uro

Sporna pokojninska reforma, ki jo je francoska vlada minuli teden s pomočjo ustavnih pooblastil sprejela mimo parlamenta, predvideva zvišanje upokojitvene starosti z 62 na 64 let in podaljšuje čas vplačevanja prispevkov v pokojninsko blagajno. Trenutno jo preučuje francoski ustavni svet. Datum, ko naj bi se o njej izrekel, ni znan. Reforma je po mnenju vlade nujna za obstoj francoske pokojninske blagajne, francoski predsednik Emmanuel Macron pa si želi, da bi začela veljati do konca leta.

Natančna cena ure sicer ni znana. Na družbenih omrežjih so namigovali, da bi lahko šlo za model, vreden 80.000 evrov. Toda iz Elizejske palače so sporočili, da je uro izdelala luksuzna francoska znamka Bell & Ross.Podobni modeli se prodajajo za približno 2400 evrov, še piše BBC.

Kot smo poročali, se je več kot milijon Francozov v četrtek zbralo na novih protestih proti pokojninski reformi. V Parizu, kjer se je zbralo okoli 120.000 ljudi, so demonstracije prerasle v nasilje in že čez dan je bilo ranjenih 149 policistov, 172 protestnikov pa so pridržali. V mestu Bordeaux so protestniki zažgali mestno hišo, v Parizu pa so goreli kioski in kupi smeti, ki se zaradi stavke smetarjev kopičijo na ulicah.