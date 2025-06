Macron Melonijevi šepetal v uho, ta zavijala z očmi

Voditelji držav skupine G7 so se zbrali na srečanju v Kanadi, kjer so med drugim razpravljali tudi o razmerah na Bližnjem vzhodu. Veliko pozornosti pa je na družbenih omrežjih požela italijanska premierka Giorgia Meloni, ki so jo kamere ujele, kako zavija z očmi, medtem ko ji v uho šepeta francoski predsednik Emmanuel Macron.