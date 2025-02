Macron: Mir v Ukrajini morajo pospremiti močna varnostna jamstva

"Prizadevamo si za močan in trajen mir v Ukrajini. Da bi ga dosegli, mora Rusija končati agresijo, spremljati pa ga morajo močna in verodostojna varnostna jamstva za Ukrajince," je malo po polnoči sporočil Macron.

Posvaril je, da v nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se bo to premirje končalo kot sporazumi iz Minska. Pri tem je spomnil na dogovore, s katerimi so leta 2014 in 2015 skušali končati konflikt na vzhodu Ukrajine.

Že pred tem je Zelenski na družbenem omrežju X po pogovoru zapisal, da si delijo skupno vizijo. "Varnostna jamstva morajo biti trdna in zanesljiva. Kakršnakoli druga odločitev brez takšnih jamstev - kot je krhka prekinitev ognja - bi predstavljala novo rusko prevaro in uvod v novo rusko vojno proti Ukrajini ali kateri drugi evropski državi," je zapisal.

Voditelja sta se še dogovorila, da bosta ostala v stalnih stikih, saj se sprejemajo pomembne odločitve.