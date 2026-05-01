Macron na kraljevo šalo o francoščini v ZDA: To bi bilo 'šik'

"Evropske države bi brez ZDA danes govorile nemško," je najprej navrgel ameriški predsednik Donald Trump. Kralj Karel III. mu ni ostal dolžan. "Si drznem reči, da bi vi govorili francosko, če ne bi bilo nas? Seveda imamo oboji zelo radi naše francoske bratrance," se je na državniški večerji, ki so jo v Beli hiši pripravili v torek zvečer, pošalil britanski monarh.
Na kraljevo šalo na račun Trumpa pa se je zdaj odzval francoski predsednik. "To bi bilo 'šik'," je Emmanuel Macron zapisal na družbenem omrežju X.
Zgodovinski obisk kralja Karla III. in kraljice Camille v ZDA je bil po več napadih Trumpa na britanskega premierja Keira Starmerja zaradi zavrnitve Združenega kraljestva za vključitev v ameriško vojno proti Iranu, na splošno sprejet kot priložnost za Veliko Britanijo, da začne popravljati načete odnose s Trumpovo administracijo.
V kontektu napetega odnosa z ameriškim predsednikom pa prihaja tudi Macronov odgovor. Tudi on je bil namreč tarča ostrih kritik Trumpa, vse odkar je januarja znova stopil na čelo ZDA. In Macron z najnovejšim 'zbadljivko', pa naj se večini zdi še tako neškodljiv komentar, tvega, da bo izzval še en besen besedni napad vročekrvnega ameriškega predsednika, piše Independent.
Macron in Trump imata če dalj časa precej napet odnos, ameriški predsednik pa je francoskega kolega nekoč obtožil, da "išče publiciteto" ter "vse dojema napačno".
V začetku tega meseca se je Trump obregnil ob Macronovo ženo Brigitte, ko je lani med izstopanjem iz letala odrinila oziroma udarila v čeljust soproga. Hkrati je izrazil je razočaranje nad francoskim pomanjkanjem podpore ameriški vojni z Iranom. "Nismo jih potrebovali, a sem vseeno vprašal," je dejal. "Poklical sem v Francijo, Macron – čigar žena z njim izjemno grdo ravna ... Še vedno okreva po udarcu v čeljust," je dodal. Francoski predsednik je Trumpove pripombe označil za "niti elegantne, niti na nivoju".
Britanski kralj sklenil obisk ZDA
Britanski kralj Karel III. in kraljica Camilla sta medtem včeraj sklenila štiridnevni obisk v ZDA, kjer sta ju gostila predsednik Trump in prva dama Melania Trump. Poleg Washingtona je kraljevski par obiskal še New York in Virginijo, iz ZDA pa odpotoval na Bermude. Ob koncu njunega obiska je Trump napovedal odpravo carin na škotski viski.
"V čast kralju in kraljici Združenega kraljestva, ki sta pravkar zapustila Belo hišo in se bosta kmalu vrnila v svojo čudovito državo, bom odpravil carine in omejitve za viski," je Trump zapisal na družbenem omrežju Truth Social.
Kraljevi par je obisk začel v ponedeljek s čajanko v Beli hiši in ogledom čebelnjaka, naslednji dan je bil deležen državniškega obiska v Beli hiši z večerjo. Karel III. je nagovoril tudi oba domova kongresa, kjer so mu ploskali poslanci obeh strank.
Karel III. je sicer šele drugi monarh po kraljici Elizabeti II., ki je govoril v ameriškem kongresu. Priznal je nedavne napetosti v odnosih zaradi vojne proti Iranu, ki se je Velika Britanija noče udeležiti, vendar poudarjal vezi, ki jih združujejo. Američane je podučil, da morajo podpirati zvezo Nato, Ukrajino in ukrepe za zaščito okolja, pri čemer so mu ploskali celo republikanci.
Britanski kraljevi par je v sredo v New Yorku obiskal spomenik žrtvam terorističnih napadov na ZDA 11. septembra 2001, zadnji dan obiska pa sta med drugim položila venec pred grobnico neznanemu vojaku na pokopališču Arlington v Virginiji. Vleraj sta se udeležila tudi zabave ob 250. obletnici ameriške neodvisnosti, se srečala s člani avtohtonih skupnosti in razpravljala o projektih na področju podnebnih sprememb, poročajo ameriški mediji.
