Tujina

Macron na kraljevo šalo o francoščini v ZDA: To bi bilo 'šik'

Pariz / Washington, 01. 05. 2026 10.48 pred 1 uro 3 min branja 19

Avtor:
Ti.Š. STA
Emmanuel Macron pravi, da bi bilo 'šik', če bi bile ZDA francosko govoreča država.

Francoski predsednik Emmanuel Macron se je odzval na šalo britanskega kralja Karla III., ki je med nedavnim obiskom čez lužo ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu dejal, da bi ZDA danes brez Združenega kraljestva govorile francosko.

"Evropske države bi brez ZDA danes govorile nemško," je najprej navrgel ameriški predsednik Donald Trump. Kralj Karel III. mu ni ostal dolžan. "Si drznem reči, da bi vi govorili francosko, če ne bi bilo nas? Seveda imamo oboji zelo radi naše francoske bratrance," se je na državniški večerji, ki so jo v Beli hiši pripravili v torek zvečer, pošalil britanski monarh.

Na kraljevo šalo na račun Trumpa pa se je zdaj odzval francoski predsednik. "To bi bilo 'šik'," je Emmanuel Macron zapisal na družbenem omrežju X.

FOTO: AP
Kralj Karel III. se je med obiskom v Washingtonu večkrat pošalil na račun Donalda Trumpa. V govoru na državniški večerji v Beli hiši je britanski monarh dejal, da bi v ZDA govorili francosko, če ne bi bilo Združenega kraljestva. "Pred kratkim ste pripomnili, gospod predsednik, da bi evropske države govorile nemško, če ne bi bilo Združenih držav Amerike," je dejal Karel III. "ZDA bi danes brez Združenega kraljestva govorile francosko," je pripomnil.

Zgodovinski obisk kralja Karla III. in kraljice Camille v ZDA je bil po več napadih Trumpa na britanskega premierja Keira Starmerja zaradi zavrnitve Združenega kraljestva za vključitev v ameriško vojno proti Iranu, na splošno sprejet kot priložnost za Veliko Britanijo, da začne popravljati načete odnose s Trumpovo administracijo.

V kontektu napetega odnosa z ameriškim predsednikom pa prihaja tudi Macronov odgovor. Tudi on je bil namreč tarča ostrih kritik Trumpa, vse odkar je januarja znova stopil na čelo ZDA. In Macron z najnovejšim 'zbadljivko', pa naj se večini zdi še tako neškodljiv komentar, tvega, da bo izzval še en besen besedni napad vročekrvnega ameriškega predsednika, piše Independent.

Macron in Trump imata če dalj časa precej napet odnos, ameriški predsednik pa je francoskega kolega nekoč obtožil, da "išče publiciteto" ter "vse dojema napačno".

FOTO: AP

V začetku tega meseca se je Trump obregnil ob Macronovo ženo Brigitte, ko je lani med izstopanjem iz letala odrinila oziroma udarila v čeljust soproga. Hkrati je izrazil je razočaranje nad francoskim pomanjkanjem podpore ameriški vojni z Iranom. "Nismo jih potrebovali, a sem vseeno vprašal," je dejal. "Poklical sem v Francijo, Macron – čigar žena z njim izjemno grdo ravna ... Še vedno okreva po udarcu v čeljust," je dodal. Francoski predsednik je Trumpove pripombe označil za "niti elegantne, niti na nivoju".

Preberi še 'Macron še okreva od udarca soproge, ki se zelo grdo obnaša do njega'

Britanski kralj sklenil obisk ZDA

Britanski kralj Karel III. in kraljica Camilla sta medtem včeraj sklenila štiridnevni obisk v ZDA, kjer sta ju gostila predsednik Trump in prva dama Melania Trump. Poleg Washingtona je kraljevski par obiskal še New York in Virginijo, iz ZDA pa odpotoval na Bermude. Ob koncu njunega obiska je Trump napovedal odpravo carin na škotski viski.

FOTO: AP

"V čast kralju in kraljici Združenega kraljestva, ki sta pravkar zapustila Belo hišo in se bosta kmalu vrnila v svojo čudovito državo, bom odpravil carine in omejitve za viski," je Trump zapisal na družbenem omrežju Truth Social.

Kraljevi par je obisk začel v ponedeljek s čajanko v Beli hiši in ogledom čebelnjaka, naslednji dan je bil deležen državniškega obiska v Beli hiši z večerjo. Karel III. je nagovoril tudi oba domova kongresa, kjer so mu ploskali poslanci obeh strank.

Britanski kralj in kraljica sta zdaj odpotovala na Bermude, kar bo sploh prvi obisk monarha na britanskem čezmorskem ozemlju.

Karel III. je sicer šele drugi monarh po kraljici Elizabeti II., ki je govoril v ameriškem kongresu. Priznal je nedavne napetosti v odnosih zaradi vojne proti Iranu, ki se je Velika Britanija noče udeležiti, vendar poudarjal vezi, ki jih združujejo. Američane je podučil, da morajo podpirati zvezo Nato, Ukrajino in ukrepe za zaščito okolja, pri čemer so mu ploskali celo republikanci.

Britanski kraljevi par je v sredo v New Yorku obiskal spomenik žrtvam terorističnih napadov na ZDA 11. septembra 2001, zadnji dan obiska pa sta med drugim položila venec pred grobnico neznanemu vojaku na pokopališču Arlington v Virginiji. Vleraj sta se udeležila tudi zabave ob 250. obletnici ameriške neodvisnosti, se srečala s člani avtohtonih skupnosti in razpravljala o projektih na področju podnebnih sprememb, poročajo ameriški mediji.

KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Arguss
01. 05. 2026 12.16
Kje je kakšen mlaj pa Slovenska zastava na naslovnici.
SloButale
01. 05. 2026 12.07
Trump tako nekulturen. Komolčar... vse odriva stran ta nizkoten narcis.
Veščec
01. 05. 2026 12.02
ni daleč od resnice,pa to
Vera in Bog
01. 05. 2026 11.48
DaMacron uničuje mladino in moralo o tem pa nič?
xxman.y
01. 05. 2026 12.05
Bolj kot Trump jo težko.
Vera in Bog
01. 05. 2026 12.11
Ali Trump zagovarja enkost spolov? Ata je glava družine ne mama. Moški lovi ženska bolj sprejema. Dva kromosoma sta to !
kakorkoliže
01. 05. 2026 11.46
Zahodna demokracija je iluzija. Danes elita določa koga naj ljudstvo izvoli.
MojsterSplinter
01. 05. 2026 11.41
Otroci v vrtcu.
Zmaga Ukrajini
01. 05. 2026 11.28
Uf, kako mi je pa Macron všeč s temi očali - Ray Ban aviatorke. Res šik.👌 Tudi kralj Karel je zdaj pri meni dobil vse možne pike, ker zna tako dobro "rokovati" z ridžotom in si očitno upa na glas izreči nekaj, kar je bilo še za časa Elizabete II. nepredstavljivo. Zanimivo mi je tudi to, da so ameriški mediji navajali, da lahko samo papež in angleški kralj v Kongresu govorita o okoljski problematiki, pa jima bodo ploskali vsi - tudi republikanci. Dovolj povedno!
stoinena
01. 05. 2026 11.48
za take raybanke si moraš pa njegovo ženo sposodit.
Vera in Bog
01. 05. 2026 12.11
Ti mu kar verjemi.
Vera in Bog
01. 05. 2026 12.12
Tudi Biden je izgledal šik s temi očali. Pa je bil pozitivec?
Mclaren
01. 05. 2026 11.27
Macron je car za za trampeljna, hehe 😁
biggie33
01. 05. 2026 11.24
Macron se šali, a po zadnjih anketah pa ima najnižjo podporo med volivci v Evropi, 17%.. sledita Merz z 20% in Starmer 24%.. v Franciji je prišel čas za Nacionalni zbor, z Le Penovo ali pa brez nje..
abigail
01. 05. 2026 11.09
Trump s svojo pomanjkljivo izobrazbo in nizko inteligenco najtežje prenese, da imajo vsi drugi boljši in bolj pretanjen smisel za humor.
Mclaren
01. 05. 2026 11.27
Kdo ve, koliko razredov oš je končal.
Bananistanec
01. 05. 2026 11.45
Trump je končal vse razrede v bistvu prav on jih je uvedel
