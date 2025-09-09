Svetli način
Tujina

Macron med levico, desnico in grožnjo predčasnih volitev

Pariz, 09. 09. 2025 17.44 | Posodobljeno pred 25 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
4

Francija je sredi ene najhujših političnih kriz v zadnjih letih. Predsednik Emmanuel Macron se sooča z vse večjimi pritiski, potem ko je vlada premierja Françoisa Bayrouja padla zaradi neuspeha pri sprejemanju proračuna, opozicija pa vse glasneje zahteva spremembo smeri ali celo Macronov odstop. V ospredju razprav je vprašanje, ali lahko predsedniku uspe zadržati politično sredino, medtem ko skrajna levica in desnica krepita vpliv.

Po dramatičnem glasovanju v parlamentu, kjer je vlada Françoisa Bayrouja doživela hud poraz: 364 poslancev je glasovalo proti, 194 za, so številni opozicijski politiki krivdo neposredno naslovili na Emmanuela Macrona.

Preberi še Francija v politični krizi, padla že peta vlada v dveh letih

"Za krizo in politični fiasko je odgovorna samo ena oseba, to je predsednik republike," je dejal Boris Vallaud, vodja poslanske skupine socialistov, poroča Politico. Še ostrejša je bila Mathilde Panot iz skrajno leve France Unbowed (Nepokorne Francije): "Če predsednik ne želi spremeniti politike, bomo morali spremeniti predsednika."

Bayrou, ki je ob odhodu opozoril na življenjsko nevarno raven dolga, je po besedah komunističnega parlamentarnega vodje Stéphana Peu-a "četrti premier, ki je padel, da bi rešil predsednika Macrona." Francoska politična sredina se krha, saj se socialisti in konservativci ne morejo dogovoriti, kako rešiti probleme glede sprejetja proračuna za leto 2026, ki bi omejil prekomerno javno porabo in umiril finančne trge, ne da bi pri tem oviral gospodarsko rast ali preveč prizadel srednji razred.

Sébastian Lecornu
Sébastian Lecornu FOTO: AP

Macron se po poročanju francoskih medijev resno nagiba k temu, da za novega premierja imenuje aktualnega ministra za oborožene sile, 39-letnega Sébastiana Lecornu-ja, enega svojih najtesnejših zaveznikov.  V zadnjih dneh naj bi stopil v stik s potencialnimi ministri, da bi si pridobil podporo za svoj morebitni premierski položaj. O njem se že razpravlja v skupinskih pogovorih med odhajajočimi ministrskimi svetovalci, je za Politico povedal eden od teh svetovalcev.

Toda novi predsednik vlade bo podedoval enake izzive kot njegovi predhodniki, predvsem razdeljen parlament, v katerem nobena stran ni pripravljena popustiti. Socialisti so Macrona pozvali, naj jim zaupa mandat za sestavo vlade, medtem ko so konservativci jasno dali vedeti, da ne bodo podprli leve vlade, ki bi sodelovala s skrajno levico.

Emmanuel Macron
Emmanuel Macron FOTO: AP

Po poročanju Politica so iz predsedniškega urada sporočili, da bo Bayroujev naslednik imenovan v prihodnjih dneh, saj se Francija sooča z dvojno grožnjo: večjimi protesti 10. septembra in napovedanami stavkami in množičnimi protesti, ki jih za 18. september pripravljajo sindikati.

Macron je tako ujet v začarani krog: če se nagne preveč v levo, tvega upor konservativcev, če v desno, pa izgubo podpore socialistov. Medtem pa skrajna desnica Marine Le Pen krepi položaje in zahteva razpis predčasnih volitev.

Emmanuel Macron Francija politična kriza proračun volitve
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ledeni čaj
09. 09. 2025 19.11
Liberalci kot so makron so uničili evropo do prepoznavnosti. Treba je dati priložnost alternativam.
ODGOVORI
0 0
Sixten Malmerfelt
09. 09. 2025 19.11
+1
makaron bo kmau pušnu!
ODGOVORI
1 0
slayer2
09. 09. 2025 19.11
+1
In Francozi bi se šli vojno z Rusi?!!! Umiram od smeha!!!
ODGOVORI
1 0
Levi so barabe
09. 09. 2025 19.04
+2
Največjo konkurenco je vrgel v zapor. Kaj se zdaj sekira
ODGOVORI
2 0
Sixten Malmerfelt
09. 09. 2025 18.57
+3
ta kapitalistični falot ne bo doživel konec svojega mandata!!!!!
ODGOVORI
3 0
