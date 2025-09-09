Macron med levico, desnico in grožnjo predčasnih volitev

Po dramatičnem glasovanju v parlamentu, kjer je vlada Françoisa Bayrouja doživela hud poraz: 364 poslancev je glasovalo proti, 194 za, so številni opozicijski politiki krivdo neposredno naslovili na Emmanuela Macrona.
"Za krizo in politični fiasko je odgovorna samo ena oseba, to je predsednik republike," je dejal Boris Vallaud, vodja poslanske skupine socialistov, poroča Politico. Še ostrejša je bila Mathilde Panot iz skrajno leve France Unbowed (Nepokorne Francije): "Če predsednik ne želi spremeniti politike, bomo morali spremeniti predsednika."
Bayrou, ki je ob odhodu opozoril na življenjsko nevarno raven dolga, je po besedah komunističnega parlamentarnega vodje Stéphana Peu-a "četrti premier, ki je padel, da bi rešil predsednika Macrona." Francoska politična sredina se krha, saj se socialisti in konservativci ne morejo dogovoriti, kako rešiti probleme glede sprejetja proračuna za leto 2026, ki bi omejil prekomerno javno porabo in umiril finančne trge, ne da bi pri tem oviral gospodarsko rast ali preveč prizadel srednji razred.
Macron se po poročanju francoskih medijev resno nagiba k temu, da za novega premierja imenuje aktualnega ministra za oborožene sile, 39-letnega Sébastiana Lecornu-ja, enega svojih najtesnejših zaveznikov. V zadnjih dneh naj bi stopil v stik s potencialnimi ministri, da bi si pridobil podporo za svoj morebitni premierski položaj. O njem se že razpravlja v skupinskih pogovorih med odhajajočimi ministrskimi svetovalci, je za Politico povedal eden od teh svetovalcev.
Toda novi predsednik vlade bo podedoval enake izzive kot njegovi predhodniki, predvsem razdeljen parlament, v katerem nobena stran ni pripravljena popustiti. Socialisti so Macrona pozvali, naj jim zaupa mandat za sestavo vlade, medtem ko so konservativci jasno dali vedeti, da ne bodo podprli leve vlade, ki bi sodelovala s skrajno levico.
Po poročanju Politica so iz predsedniškega urada sporočili, da bo Bayroujev naslednik imenovan v prihodnjih dneh, saj se Francija sooča z dvojno grožnjo: večjimi protesti 10. septembra in napovedanami stavkami in množičnimi protesti, ki jih za 18. september pripravljajo sindikati.
Macron je tako ujet v začarani krog: če se nagne preveč v levo, tvega upor konservativcev, če v desno, pa izgubo podpore socialistov. Medtem pa skrajna desnica Marine Le Pen krepi položaje in zahteva razpis predčasnih volitev.
