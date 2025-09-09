Macron med levico, desnico in grožnjo predčasnih volitev

Francija je sredi ene najhujših političnih kriz v zadnjih letih. Predsednik Emmanuel Macron se sooča z vse večjimi pritiski, potem ko je vlada premierja Françoisa Bayrouja padla zaradi neuspeha pri sprejemanju proračuna, opozicija pa vse glasneje zahteva spremembo smeri ali celo Macronov odstop. V ospredju razprav je vprašanje, ali lahko predsedniku uspe zadržati politično sredino, medtem ko skrajna levica in desnica krepita vpliv.

Po dramatičnem glasovanju v parlamentu, kjer je vlada Françoisa Bayrouja doživela hud poraz: 364 poslancev je glasovalo proti, 194 za, so številni opozicijski politiki krivdo neposredno naslovili na Emmanuela Macrona.

"Za krizo in politični fiasko je odgovorna samo ena oseba, to je predsednik republike," je dejal Boris Vallaud, vodja poslanske skupine socialistov, poroča Politico. Še ostrejša je bila Mathilde Panot iz skrajno leve France Unbowed (Nepokorne Francije): "Če predsednik ne želi spremeniti politike, bomo morali spremeniti predsednika." Bayrou, ki je ob odhodu opozoril na življenjsko nevarno raven dolga, je po besedah komunističnega parlamentarnega vodje Stéphana Peu-a "četrti premier, ki je padel, da bi rešil predsednika Macrona." Francoska politična sredina se krha, saj se socialisti in konservativci ne morejo dogovoriti, kako rešiti probleme glede sprejetja proračuna za leto 2026, ki bi omejil prekomerno javno porabo in umiril finančne trge, ne da bi pri tem oviral gospodarsko rast ali preveč prizadel srednji razred.

Sébastian Lecornu FOTO: AP icon-expand

Macron se po poročanju francoskih medijev resno nagiba k temu, da za novega premierja imenuje aktualnega ministra za oborožene sile, 39-letnega Sébastiana Lecornu-ja, enega svojih najtesnejših zaveznikov. V zadnjih dneh naj bi stopil v stik s potencialnimi ministri, da bi si pridobil podporo za svoj morebitni premierski položaj. O njem se že razpravlja v skupinskih pogovorih med odhajajočimi ministrskimi svetovalci, je za Politico povedal eden od teh svetovalcev. Toda novi predsednik vlade bo podedoval enake izzive kot njegovi predhodniki, predvsem razdeljen parlament, v katerem nobena stran ni pripravljena popustiti. Socialisti so Macrona pozvali, naj jim zaupa mandat za sestavo vlade, medtem ko so konservativci jasno dali vedeti, da ne bodo podprli leve vlade, ki bi sodelovala s skrajno levico.

Emmanuel Macron FOTO: AP icon-expand