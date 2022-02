Macron na sestanek s Putinom: 'Nujno se je treba izogniti poslabšanju razmer'

Po njegovih besedah ima Rusija pravico izraziti svojo zaskrbljenost, vendar vzpostavitev dialoga z njo ne more potekati v povezavi z oslabitvijo nobene evropske države. " Zaščititi moramo naše evropske brate z novim ravnovesjem, ki bo sposobno ohraniti njihovo suverenost in mir, " je dejal. " To je treba storiti ob spoštovanju Rusije in razumevanju sodobnih travm tega velikega ljudstva in velikega naroda."

Na obisku v Ukrajini pa bodo že danes zunanji ministri Francije, Nemčije, Češke, Slovaške in Avstrije, Yves Le Drian, Annalena Baerbock, Jan Lipavski, Ivan Korčok in Alexander Schallenberg. Tudi oni bodo iskali rešitve za znižanje napetosti v odnosih z Rusijo, ki je na meji z Ukrajino nakopičila okoli 100.000 vojakov in se po trditvah ZDA pripravlja na invazijo.

Scholz na prvem srečanju pri Bidnu

Regijo bo naslednji teden obiskal tudi nemški kancler Olaf Scholz, ki se bo danes v Washingtonu o rusko-ukrajinski krizi pogovarjal z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom. Ta bo prvi obisk Scholza v Beli hiši, odkar je na položaju nasledil Angelo Merkel, in njegovo prvo osebno srečanje z Bidnom sploh. Glavna tema pogovorov bo ukrajinska kriza.

Scholz je pred obiskom Washingtona za nemško televizijo med drugim dejal, da gre pri srečanju z Bidnom za usklajeno politiko in izvajanje dobro pripravljenih odločitev. "Položaj je zelo resen in ne moremo mimo dejstva, da je bilo na mejo z Ukrajino nameščenih veliko vojaških enot. Zato je treba biti zelo jasen, da bo imel napad na ozemeljsko celovitost Ukrajine zelo visoko ceno," je dejal.

Bela hiša je v uvodni napovedi obiska sporočila, da se bosta Biden in Scholz pogovarjala o ruski agresiji proti Ukrajini. "Obisk bo ponudil priložnost za potrditev globokih in trajnih vezi med ZDA in Nemčijo," je sporočila tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki. Dodala je, da bosta govorila tudi o pomenu tesnega sodelovanja pri številnih skupnih izzivih, vključno s pandemijo covida-19, podnebnimi spremembami in promocijo gospodarske blaginje in mednarodne varnosti.

Odnosi med državama, ki so bili pod prejšnjim predsednikom ZDA precej napeti, so se sicer pod Bidnom znova izboljšali.

Kot je znano, Rusija ves čas zanika, da načrtuje kakršno koli invazijo na Ukrajino. Ukrajinsko predsedstvo pa je v nedeljo zatrdilo, da je možnost za diplomatsko rešitev naraščajočih napetosti z Rusijo večja kot za ruski napad.

Tudi ameriški svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan je v nedeljo na ameriških televizijah opozarjal, da lahko Rusija vsak čas napade Ukrajino in sproži spopad, ki bo imel veliko človeško ceno. Američani trdijo, da ima Rusija sedaj nameščenih 70 odstotkov enot in opreme, ki bi jih potrebovala za napad.

"Če pride do vojne, bo to velika človeška cena za Ukrajino, ampak glede na naše priprave in odgovor, bo to velika strateška cena tudi za Rusijo," je dejal Sullivan, ki je nastopil na ameriških televizijah NBC, Fox in ABC. Bela hiša naj bi ameriške kongresnike že obvestila, da bi ruska invazija na Ukrajino pomenila hitro zavzetja Kijeva in bi zahtevala okoli 50.000 smrtnih žrtev. Sullivan je še dejal, da so ZDA v sodelovanju z zavezniki in partnerji pripravljene na razne scenarije. Hkrati je Zahod tudi utrdil zaveznike na "vzhodnem krilu".

Neimenovani ameriški državni uradniki, ki jih navajajo ameriški mediji, ocenjujejo, da bo Putin ukazal invazijo v naslednjih tednih, čeprav za zdaj še ne vedo v kakšnem obsegu. Diplomatska rešitev je še vedno možna, poudarjajo v Washingtonu.