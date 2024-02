Macron ne izključuje napotitve sil v Ukrajino

Po sestanku, na katerem je gostil okoli 25 voditeljev in drugih visokih predstavnikov evropskih držav, je francoski predsednik Emmanuel Macron v luči "vse bolj agresivnega odnosa Rusije ne le v Ukrajini, temveč na splošno" poudaril pomen dodatne pomoči Ukrajini.

"Prepričani smo, da je poraz Rusije nujen za varnost in stabilnost v Evropi," je dejal po srečanju.

Soglasja o napotitvi zahodnih sil v Ukrajino po njegovih besedah sicer ni, a kot je zatrdil, ne gre izključevati ničesar. "Naredili bomo, kar bo treba, da Rusija ne bo mogla zmagati v tej vojni," je dejal.

O morebitni napotitvi sil bi se sicer po njegovih besedah neodvisno in suvereno odločala vsaka država posebej.

Podporo nekaterih držav napotitvi sil v Ukrajino je sicer še pred odhodom v Francijo omenil slovaški premier Robert Fico, ki je ob tem posvaril pred nevarnim stopnjevanjem napetosti z Rusijo. Kot je dejal, to ne bi omajalo Rusije, bi pa zagotovo okrepilo tveganje za stopnjevanje konflikta.

"Številni, ki danes govorijo 'nikoli in nikdar', so isti ljudje, ki so pred dvema letoma govorili: nikoli tankov, nikoli letal, nikoli raket dolgega dosega," je kasneje v Parizu poudaril Macron in dodal, da danes razpravljajo o tem, kako tanke in rakete dostavljati hitreje. "Tako da je mogoče vse, če nam pomaga doseči naš cilj," je dejal.

Naznanil je, da so se voditelji na srečanju dogovorili tudi o vzpostavitvi koalicije, ki bi Ukrajino oskrbovala z raketami srednjega in dolgega dosega. Poleg tega so se strinjali o okrepitvi proizvodnje orožja skupaj z Ukrajino, pa tudi o podpori njeni lastni obrambni industriji.

Češki premier Petr Fiala je medtem sporočil, da obstaja velika podpora pomoči Ukrajini pri nakupu streliva izven EU. Češka je namreč na čelu kampanje, s katero želi zbrati 1,4 milijarde dolarjev za nakup streliva za Ukrajino. Gre za neke vrste nadomestilo za blokirano ameriško pomoč in zamude pri evropskih dobavah, piše spletni portal Politico.