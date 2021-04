Macron: Notredamska katedrala bo obnovljena do leta 2024

Notranjost katedrale je danes mreža gradbenih odrov in raznovrstnih delavcev, v gradbene odre in žerjave so "odete" tudi zunanje stene katedrale.

Katedralo Notre Dame so začeli graditi leta 1163 po vzoru bazilike v Saint Denisu, kjer so grobovi francoskih kraljev. V osnovi je bila dokončana v drugi polovici 13. stoletja. Originalna gotska notranja oprema katedrale je bila sicer skoraj v celoti izgubljena, saj so v času francoske revolucije cerkev izropali, razbijali kipe in okna ter uničevali notranjo opremo. Katedralo so razglasili za Tempelj razuma, pozneje pa so jo uporabljali tudi za trgovanje in skladiščenje.

Pred propadom jo je rešila Napoleonova želja, da bi bil v njej kronan za francoskega cesarja, zaradi česar so leta 1804 na hitro popravili najhujšo škodo in jo polepšali, da bi bila vredna svečanega dogodka.

Nova pobuda za prenovo stolnice pa se je rodila kot posledica priljubljenega zgodovinskega romana Notredamski zvonar Victorja Hugoja iz leta 1831. Sredi 19. stoletja sta arhitekta Jean-Baptiste Lassus in Eugene Viollet-le-Duc začela temeljito prenovo propadajočega spomenika.