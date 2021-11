Macron o avstralskem premierju Morrisonu: Vem, da je lagal.

Prah zaradi preklical nakupa podmornic se še ni polegel. Francoski predsednik Emmanuel Macron je tokrat dejal, da mu je avstralski premier Scott Morrison lagal glede preklica pogodbe o nakupu podmornic in nakazal, da bo treba narediti več za ponovno vzpostavitev zaupanja med obema državama. Avstralija je namreč odpovedala dogovor s Francijo o nakupu konvencionalnih podmornic in se namesto tega odločila za ameriške jedrske podmornice.

Macron in Morrison sta se v Rimu na vrhu G20 srečala prvič, odkar je Avstralija preklicala več milijard dolarjev vreden dogovor o nakupu francoskih podmornic. Avstralci so se kot del novega varnostnega zavezništva z ZDA in Veliko Britanijo (Aukus) odločili za nakup jedrskih podmornic ZDA, namesto konvencionalnih francoskih. Francoski predsednik je v prvem telefonskem pogovoru z avstralskim premierjem po izbruhu spora ponovil, da je ta enostranska odločitev Avstralije "prelomila odnos zaupanja med našima državama", so zapisali na spletni strani Elizejske palače. Oblasti so še sporočila, da je bila Francija izdana in odpoklicala je veleposlanika iz ZDA in Avstralije.

icon-expand Emmanuel Macron je po koncu srečanja G20 avstralskim novinarjem dejal, da ve, da je njihovim premier lagal. FOTO: AP

Avstralski novinarji, ki so bili prisotni na srečanju G20 so Macrona vprašali, ali misli, da mu je Morrison lagal. Macron je odgovoril: "Ne mislim, ampak vem." Dodal je še: "Zelo spoštujem vašo državo. Spoštujem tudi vaše ljudi in do njih čutim prijateljstvo. Samo poudarjam, da ko imamo zaupanje, moramo biti resnicoljubni in se primerno obnašati, skladno s to vrednoto." Morrison je kasneje na novinarski konferenci v Rimu dejal, da ni lagal in da je Macronu pojasnil, da konvencionalne podmornice ne zadostujejo avstralskim potrebam. Morrison je poudaril, da je bil nakup osmih podmornic na jedrski pogon v novem dogovoru z ZDA in Združenim kraljestvom boljši od sporazuma, ki ga je sklenila s Francijo leta 2016. Na vprašanje, kako bo njegova administracija sodelovala s Francijo, je Morrison odgovoril, da urejajo odnose med državama, toda treba bo kar nekaj časa.