Macron o 'demografski oborožitvi'. Kritiki: Ženska telesa niso orožje

Emmanuel Macron je na torkovi novinarski konferenci opozoril na vedno manj rojstev, pri čemer se otroci rojevajo vedno kasneje, in na naraščajočo neplodnost, kar je označil za "tabu stoletja". Napovedal je boj proti nizki rodnosti in neplodnosti, pri čemer je omenil "demografsko oborožitev" Francije.

Njegove napovedi so povzročile razburjenje in zaskrbljenost pri številnih organizacijah za pravice žensk in nekaterih opozicijskih politikih. "Izvajanje politik za spodbujanje rojstev, ki so v nasprotju z avtonomijo žensk, pomeni zaskrbljujoče politično in družbeno nazadovanje," je v sredo sporočila francoska nacionalna zveza informacijskih centrov za pravice žensk in družin (CIDFF).

"Ženska telesa niso orožje," pa je po poročanju AFP dejal poslanec leve opozicijske stranke Nepokorna Francija (LFI) Alexis Corbiere. Kritike na račun Macronovega načrta in besednjaka je bilo slišati tudi iz vrst socialistov in zelenih.