Na seznamu tarč vohunjenja s Pegasusom tudi francoski predsednik Macron

Telefonske številke na seznamu sicer pripadajo tudi predsedniku Iraka Baramu Salihu , južnoafriškemu predsedniku Cyrilu Ramaphosi , trenutnim premierjem Maroka, Pakistana in Egipta. Potencialna tarča naj bi bil tudi vodja WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus , pa tudi predsednik Evropskega Sveta Charles Michel .

Na seznamu se je znašlo več svetovnih voditeljev, med njimi tudi francoski predsednik Emmanuel Macron . Guardian poroča, da ga je kot potencialno tarčo identificiral Maroko že leta 2019. Samo dejstvo, da se je Macron znašel na omenjenem seznamu sicer ne pomeni, da je bila programska oprema tudi uporabljena in naložena na telefon francoskega predsednika, pomeni pa, da je bil zagotovo ena od potencialnih tarč. Pariško tožilstvo je sicer včeraj odprlo preiskavo glede domnevne zlonamerne uporabe opreme Pegasus proti novinarjem in disidentom . Za njimi naj bi domnevno vohunile maroške obveščevalne službe.

Spomnimo, več medijskih organizacij je razkrilo, da številne svetovne vlade z vohunsko programsko opremo izraelskega podjetja NSO vohunijo za aktivisti, novinarji, politiki ... Prvotno preiskavo, ki je vodila do razkritij, so sicer opravili pri pariški nevladni organizaciji Prepovedane zgodbe in Amnesty International.

Gre za eno najbolj dovršenih vohunskih programskih oprem na svetu in obenem eno najbolj dovršenih oblik nadzora nad državljani – Pegasus se na telefon posameznika lahko prenese že z le enim samim SMS-sporočilom, nato pa lahko dostopa do vseh sporočil, ki ste jih poslali ali prejeli, vseh fotografij in posnetkov na telefonu, dostopa do klicev, vklopi mikrofon (tudi ko se ne pogovarjate po telefonu), vas posluša in posname, lahko prižge kamero, dostopa do vaše lokacije ...

Gre za glavno opremo izraelske firme NSO Group, ki jo slednja prodaja vladam po svetu – med kupci so se znašli predvsem avtokratski režimi ter vlade, ki se z avtoritarizmom že leta spogledujejo, med njimi Mehika, Indija, Maroko, Kazahstan, Azerbajdžan, Savdska Arabija in Madžarska. Tarče omenjenih vlad pa so, kot je pokazala preiskava, preiskovalni novinarji, aktivisti, poslovneži ... S Pegasusom so domnevno povezali več kot 50.000 telefonskih številk.

Pri NSO sicer kakršnekoli kršitve zanikajo in trdijo, da je programska oprema namenjena za uporabo proti zločincem in teroristom. Na voljo pa naj bi bila le vojski, organom pregona in obveščevalnim službam, ki spoštujejo človekove pravice, navaja BBC.