Macron prekinil in popravil Trumpa: Nismo posodili, Ukrajini smo plačali

Francoski predsednik sicer ni dopustil, da bi ostalo pri napačnih navedbah; Trumpa je potrepljal po roki, ga prekinil in ga popravil pred novinarji. "Ne, naj povem odkrito, plačali smo. Plačali smo 60 odstotkov. Tako kot ZDA smo to naredili prek posojil, jamstev, nepovratnih sredstev. Ukrajini smo torej zagotovili pravi denar," je poudaril.

Macron je pojasnil, da je Evropa zamrznila več milijard evrov ruskega premoženja. "Ampak to ni naša lastnina. Sredstva so zamrznjena. Če se bo Rusija po mirovnih pogajanjih odločila, da nam zamrznjena sredstva izroči, potem super - lahko govorimo o posojilu. Rusija bo plačala za to," je dejal Macron, na kar pa mu je Trump odgovoril: "Če verjamete v to, je to zame v redu. Ampak oni bodo dobili svoj denar, mi pa ne."