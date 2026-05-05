Tujina

Macron prepeval šanson, armenski premier zaigral na bobne

Erevan, 05. 05. 2026 12.16 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.S.
Macron poje

Francoski predsednik Emmanuel Macron je med obiskom Armenije pokazal svoj pevski talent. Na slavnostni večerji se je pridružil pianistu, poprijel za mikrofon in zapel pesem enega največjih francoskih pevcev šansonov. Armenski premier ga je medtem spremljal na bobnih.

V armenski prestolnici Erevan je včeraj zvečer potekal državni banket, ki je sledil srečanju skoraj 40 voditeljev evropskih držav. Armenija je namreč gostila vrh Evropske politične skupnosti.

Pevski nastop francoskega predsednika je posnela francoska novinarka, ki je ostala na večerji.

Emmanuel Macron je zapel znan šanson La Boheme Charlesa Aznavourja, medtem ko ga je armenski premier Nikol Pašinjan spremljal na bobnih. Slednji je že na nedeljski neformalni večerji nastopil s svojo skupino in presenetil goste.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pozneje se je glasbeni točki pridružil še armenski predsednik Vahagn Kačaturjan in zaigral na klavir.

Aznavour je bil sicer eden največjih francoskih pevcev šansonov. Rodil se je leta 1924 v Parizu, bil pa je sin priseljencev iz Armenije. Skozi življenje je ves čas ohranjal tesne vezi z domovino svojih staršev. V več kot 70-letni karieri je napisal glasbo za več kot 1300 pesmi in po vsem svetu prodal več kot 180 milijonov plošč. Umrl je leta 2018 v starosti 94 let, poroča Die Welt.

