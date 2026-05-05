Macron prepeval šanson, armenski premier zaigral na bobne

V armenski prestolnici Erevan je včeraj zvečer potekal državni banket, ki je sledil srečanju skoraj 40 voditeljev evropskih držav. Armenija je namreč gostila vrh Evropske politične skupnosti.
Pevski nastop francoskega predsednika je posnela francoska novinarka, ki je ostala na večerji.
Emmanuel Macron je zapel znan šanson La Boheme Charlesa Aznavourja, medtem ko ga je armenski premier Nikol Pašinjan spremljal na bobnih. Slednji je že na nedeljski neformalni večerji nastopil s svojo skupino in presenetil goste.
Pozneje se je glasbeni točki pridružil še armenski predsednik Vahagn Kačaturjan in zaigral na klavir.
Aznavour je bil sicer eden največjih francoskih pevcev šansonov. Rodil se je leta 1924 v Parizu, bil pa je sin priseljencev iz Armenije. Skozi življenje je ves čas ohranjal tesne vezi z domovino svojih staršev. V več kot 70-letni karieri je napisal glasbo za več kot 1300 pesmi in po vsem svetu prodal več kot 180 milijonov plošč. Umrl je leta 2018 v starosti 94 let, poroča Die Welt.
