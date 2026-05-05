Macron prepeval šanson, armenski premier zaigral na bobne

V armenski prestolnici Erevan je včeraj zvečer potekal državni banket, ki je sledil srečanju skoraj 40 voditeljev evropskih držav. Armenija je namreč gostila vrh Evropske politične skupnosti.

Pevski nastop francoskega predsednika je posnela francoska novinarka, ki je ostala na večerji.

Emmanuel Macron je zapel znan šanson La Boheme Charlesa Aznavourja, medtem ko ga je armenski premier Nikol Pašinjan spremljal na bobnih. Slednji je že na nedeljski neformalni večerji nastopil s svojo skupino in presenetil goste.