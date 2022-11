Macron razglasil konec protiteroristične misije v Sahelu

"Naša vojaška podpora afriškim državam se bo nadaljevala, a v skladu z novimi načeli, ki smo jih oblikovali skupaj z njimi," je pred visokimi predstavniki francoske vojske in diplomati na francoski helikopterski nosilki v Toulonu napovedal Macron. Prihodnja strategija bo po njegovih besedah temeljila na tesnejšem sodelovanju z vojskami afriških držav.

Misija Barkhane je na vrhuncu štela približno 5100 pripadnikov, ki so delovali v petih državah Sahela, nekdanjih francoskih kolonijah - Burkina Fasu, Čadu, Maliju, Mavretaniji in Nigru. Francija je zaradi napetosti v odnosih med Parizom in vojaško hunto, ki je oblast v Maliju prevzela avgusta 2020, februarja začela umikati vojake iz Malija. Zadnji francoski vojaki so to državo zapustili sredi avgusta, v ostalih državah Sahela pa je ostalo še okrog 2500 vojakov.

Macron je napovedal, da bodo v prihodnjih dneh z afriškimi državami, regionalnimi organizacijami in zavezniki v regiji izmenjali mnenja glede sprememb statusa, formata in misije francoskih oporišč v Afriki. "Naše intervencije bi morale biti že od začetka bolj časovno omejene. Nočemo biti neomejen čas vpleteni v operacije v tujini," je poudaril.