Macron razpisal predčasne volitve: Tveganje ali premišljena odločitev?

Evropske volitve so tokrat kar pošteno premešale karte v nekaj državah. Denimo v Franciji. Vzpon skrajno desnega populizma je predsednika tako presenetil, da je razpisal zelo tvegane nacionalne volitve, ki bi lahko odločile o prihodnosti ne samo njegove države, ampak tudi same Evropske unije.

Dober, a ne preveč spektakularen večer za desnosredinske in skrajno desne stranke, naravnost grozen pa za liberalce, zlasti Zelene. A včerajšnji izidi evropskih volitev so najverjetneje največ sivih las povzročili prav Emmanuelu Macronu. Skrajno desna stranka Nacionalni shod, ki ga vodijo evroskeptiki in nasprotniki Nata, so namreč uničili Macronovo liberalno Renesanso, pometli pa tudi z vso drugo konkurenco, piše Politico.

Nagovor francoskega predsednika, kjer je državljankam in državljanom sporočil, da je razpustil parlament in razpisal predčasne volitve. FOTO: Profimedia icon-expand

In Macron še zdaleč ni zadovoljen. V poskusu, da bi znova prevzel politično pobudo, je razpisal volitve in stavi, da bodo volivci obrnili tehtnico v njegovo korist in pokazali, da četudi je Nacionalni shod povedel na evropskih volitvah, za kaj podobnega nima nobene možnosti na lokalni ravni. Precej tvegano, ampak ali se bo izplačalo? "Francija potrebuje jasno večino v miru in harmoniki. Biti Francoz v srcu pomeni odločiti se, ali boš pisal zgodovino ali te bo ta zgodovina vodila," je poudaril. Stavnice sicer napovedujejo, da mu bo s temi volitvami uspelo. Mujtaba Rahman, vodja za Evropo pri svetovalni družbi Eurasia Group, ki se ukvarja s takimi tveganji, je za Politico dejal, da bo ta poteza skoraj zagotovo "ustavila Le Penovo". Članica stranke Nacionalni shod, Marine Le Pen, pa je razpis volitev pozdravila in dodala, da je pripravljena "prevzeti oblast". Le Penova in Macron sta sicer stara znanca, v bitki za oblast sta se pomerila na predsedniških volitvah leta 2022, tako da jima tak scenarij ni novost.

Dramatična noč je prinesla preobrat v politiki EU, vzpon skrajne desnice se je namreč ponovil ne samo v Franciji, temveč tudi drugod. V Berlinu je stranko vladajoče koalicije Olafa Scholza premagala skrajno desna stranka Alternativa za Nemčija (AfD), skrajno desne stranke naj bi napredovale tudi v Avstriji, na Nizozemskem, v Španiji in Italiji. V Franciji pa je trenutno napeto. Predčasne volitve bodo 30. junija in 7. julija. Če bi se na oblast povzpela Le Penova, bi kot predsednica sedmega največjega gospodarstva na svetu do temeljev pretresla EU, saj bi najverjetneje patriotskim interesom dala prednost pred mednarodnim sodelovanjem. Že ob zmagi svoje stranke na evropskih volitvah je dejala, da bi ta rezultat moral poslati sporočilo Bruslju in "končati to boleče obdobje globalizma". Le Penova je bila večkrat obtožena sodelovanja s Kremljem, obljubila pa je tudi, da bo Pariz "iztrgala s krempljev združenega vojaškega poveljstva Nata" in izpodbijala avtoriteto izvršnega organa EU.

Podobno kot Macron je tudi ona dejala, da je Francija prišla do zgodovinskega preobrata. "Sporočilo današnjega večera, vključno s sporočilom o razpustitvi parlamenta, je namenjeno tudi voditeljem Bruslja," je dodala. "Ta velika zmaga domoljubnih gibanj je v skladu s smerjo zgodovine." Podporniki Macrona niso bili ravno najbolj veseli odločitve o razpustitvi parlamenta, dokler je govoril, se je marsikje slišal vzklik nejevere, vse dokler ni spregovorila stopila Le Penova. Njo je pospremila vzklikajoča množica, podporniki so ji začeli prepevati francosko himno, v zraku pa so se vile francoske zastave.

Protesti proti skrajni desnici Po Macronovi napovedi se je na pariškem trgu Place de la Republique zbralo nekaj sto protestnikov proti skrajni desnici, mahali so z zastavami zelenih in drugih levičarskih strank ter glasno skandirali proti Nacionalnemu shodu.