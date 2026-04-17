Macron s somišljeniki v EU o prepovedi socialnih omrežij za mladoletnike

Več držav se zavzema za prepoved uporabe družbenih omrežij za mladoletne, med njimi Španija, Italija, Grčija, Danska, Francija in tudi Slovenija. Francija, ki že sprejema prvi zakon na tem področju, skupaj z Grčijo, Dansko in Slovenijo želi določiti minimalno starost za uporabo digitalnih storitev na 15 let. Tem državam se je ravno v četrtek pridružil Ciper in sledil zgledu Grčije, ki je pred dnevi napovedala podoben ukrep. Španija in Slovaška medtem želita omejitev postaviti pri 16 letih, nekatere politične sile v Italiji pa zagovarjajo omejitev pri starosti 14 let.

Slovenija podpira francosko pobudo

V kabinetu premierja Roberta Goloba so v četrtek sporočili, da Slovenija podpira francosko pobudo o vzpostavitvi skupne evropske rešitve na tem področju in da je Golob med podpisniki pisma, ki so ga voditelji omenjenih držav oktobra lani poslali Evropski komisiji. "Na tem področju se intenzivno dela tudi na nacionalni ravni," so dodali. Slovenijo je sicer na videokonferenci zastopala ministrica za digitalno preobrazbo Ksenija Klampfer, ker so Goloba zadržale obveznosti v zvezi s koalicijskimi pogajanji.

Skandinavske države za starševski nadzor in ne prepoved