Tujina

Macron s somišljeniki v EU o prepovedi socialnih omrežij za mladoletnike

Pariz, Ljubljana, 17. 04. 2026 10.31 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
N.L. STA
Otroci na telefonih

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v četrtek v luči prizadevanj, da bi na ravni EU omejili dostop do družbenih omrežij za mladoletne, gostil videokonferenco s 15 predstavniki članic Unije. Mnenja držav se razlikujejo – nekatere so bolj naklonjene le starševskemu nadzoru, druge podpirajo prepoved, vendar se ne strinjajo glede starostne meje.

Več držav se zavzema za prepoved uporabe družbenih omrežij za mladoletne, med njimi Španija, Italija, Grčija, Danska, Francija in tudi Slovenija.

Francija, ki že sprejema prvi zakon na tem področju, skupaj z Grčijo, Dansko in Slovenijo želi določiti minimalno starost za uporabo digitalnih storitev na 15 let. Tem državam se je ravno v četrtek pridružil Ciper in sledil zgledu Grčije, ki je pred dnevi napovedala podoben ukrep.

Španija in Slovaška medtem želita omejitev postaviti pri 16 letih, nekatere politične sile v Italiji pa zagovarjajo omejitev pri starosti 14 let.

Slovenija podpira francosko pobudo

V kabinetu premierja Roberta Goloba so v četrtek sporočili, da Slovenija podpira francosko pobudo o vzpostavitvi skupne evropske rešitve na tem področju in da je Golob med podpisniki pisma, ki so ga voditelji omenjenih držav oktobra lani poslali Evropski komisiji.

"Na tem področju se intenzivno dela tudi na nacionalni ravni," so dodali. Slovenijo je sicer na videokonferenci zastopala ministrica za digitalno preobrazbo Ksenija Klampfer, ker so Goloba zadržale obveznosti v zvezi s koalicijskimi pogajanji.

Skandinavske države za starševski nadzor in ne prepoved

Več skandinavskih in baltskih članic EU se medtem v nasprotju z omenjenimi državami bolj zavzema le za starševski nadzor in ne prepoved. Menijo namreč, da je raven digitalne pismenosti med starši in otroki zadostna, da lahko prepoznajo nevarnosti, ki jih predstavljajo družbena omrežja. Prepoved bi po njihovem otroke prikrajšala za informacije in znanje, kar da bi zaviralo njihovo inovativnost, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Na videokonferenci je poleg več voditeljev, ministrov in državnih sekretarjev držav članic EU sodelovala tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Pred tem je v sredo sporočila, da je evropska aplikacija za preverjanje starosti na spletu tehnično pripravljena za uporabo ter da jo že testirajo v Franciji, Grčiji, Italiji, Španiji, na Irskem, Danskem in Cipru, kmalu pa da bo na voljo vsem.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mr Nobady
17. 04. 2026 12.21
Jaz pa nisem za prepoved. če se ne boš zasužnjil z internetom kot dojenček, pa se boš ko boš star 16 let in več. Ne. Jaz sem za časovno omejitev, recimo ti lahko recimo gledaš čez dan karkoli hočeš, če pa recimo presežeš recimo ne vem 5 ur,pa se ti vse zaklene, brez možnosti podaljšanja, naslednji dan pa se ti spet odklene.
Odgovori
+1
1 0
300 let do specialista
17. 04. 2026 12.05
Mladi se informirajo povsod in to PEČE anarhiste iz "demokratične" unije, da vse manj lahko perejo možgane, nasedajo jim le še v DSOjih..., tam morajo spremljati MSM trobila!
Odgovori
+4
6 2
bu?e24 1
17. 04. 2026 12.15
Ja da ne vidijo kaj dela najmoralnejša vojska na svetu idf .vete uni janševi strici iz ozadja
Odgovori
-1
0 1
300 let do specialista
17. 04. 2026 12.03
Evo ga kikličar v represijo, vedno prvi, se pravi najbolj kupljen v DAVOSu.
Odgovori
+2
3 1
Netajkun
17. 04. 2026 11.15
Obvezna prepoved vseh socialnih omrežij (tudi naši podpirajo) npr. za mlajše od 30 let in obvezno gledanje RTV in POP TV (tako kot v jugoarmiji). Samo poglejte analizo volilnih rezultatov (tako pri nas kot tudi marsikje po EU). Da mladi volijo tako kot volijo je enostavno nedopustno . . seveda sarkastično. Še pred kratkim so pa hoteli že 16- letnike na volitvah??
Odgovori
+2
5 3
Mr Nobady
17. 04. 2026 12.25
Ni problem kdo voli in koga.. Problem je kdo je na razpolago za izvolitev...to so že vsi nastavljeni in pripravljeni na poslušanje ukazov od stricev iz ozadja.
Odgovori
+1
1 0
Smrtlevičarjem
17. 04. 2026 12.28
Ti časi so mimo ko bo Kucan,Golob določil da se gleda samo levaške programe RTV, 24ur.....seveda pa je to želja naših levičarjev da perejo mozak in kradejo se naprej !!!
Odgovori
0 0
