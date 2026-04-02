'Macron še okreva od udarca soproge, ki se zelo grdo obnaša do njega'

Donald Trump dejal, da je po začetku vojne proti Iranu stopil v stik z zavezniki Nata le zato, da bi videl, ali se bodo vključili, in znova vztrajal, da njihove pomoči v resnici ne želi. "Iskreno, prosil sem jih le zato, ker sem želel videti, kaj bodo storili. Nismo jih potrebovali; premagali smo Iran in zadnje, kar sem potreboval, je bilo, da bi nam NATO stal na poti," je Trump dejal na velikonočnem kosilu v Beli hiši. Nato je znova označil za "papirnatega tigra".
Nato se je spravil nad francoskega predsednika Emmanuela Macrona in britanskega premierja Keira Starmerja, ker sta Združenim državam ponudila pomoč šele po koncu konflikta. "Rekel sem: 'Ne, ne, po zmagi v vojni ne potrebujem pomoči, Emmanuel.'"
"Poklical sem Francijo, Macrona. Njegova žena z njim izjemno slabo ravna in še vedno okreva po udarcu z desnico v čeljust," je dejal Trump.
Trump je pri tem verjetno imel v mislih dogodek iz prejšnjega leta, ko sta francoski predsednik in njegova žena Brigitte prispela na uradni obisk v Vietnam. Ko so se vrata letala odprla, so kamere posnele prepir med zakoncema Macron. V nekem trenutku je roka v rdečem suknjiču odrinila Macronov obraz.
Macron je nato videl, da so vrata letala odprta in da so pred njim kamere. Nerodno se je nasmehnil in pomahal množici. Par se je nato spustil po stopnicah, Brigitte pa je imela oblečen rdeč suknjič, zato se sklepa, da je Macronu obraz odrinila prav njena roka.
Macronov urad je sprva na družbenih omrežjih zanikal pristnost posnetka in trdil, da je bil posnetek ustvarjen z umetno inteligenco. Po preverjanju videoposnetkov so svojo zgodbo spremenili. Dejali so, da je šlo za "igrivo draženje".
Macron: To so nedostojne izjave
"Ne želim se spuščati v to. Govorimo o preresnih stvareh, govorimo o vojni. Govorimo o moških in ženskah, ki so v bojih, o civilistih, ki umirajo, o vojni, ki besni na Bližnjem vzhodu," je v odzivu na Trumpove beseda dejal Macron.
Dodal je, da so takšne izjave "nespodobne in nedostojne" ter si ne zaslužijo odgovora. "Na to se ne bom odzval, ne zasluži si odgovora. Kar je treba storiti, je, da se osredotočimo na deeskalacijo, premirje in nadaljevanje pogajanj," je dejal.
