'Macron še okreva od udarca soproge, ki se zelo grdo obnaša do njega'

Donald Trump dejal, da je po začetku vojne proti Iranu stopil v stik z zavezniki Nata le zato, da bi videl, ali se bodo vključili, in znova vztrajal, da njihove pomoči v resnici ne želi. "Iskreno, prosil sem jih le zato, ker sem želel videti, kaj bodo storili. Nismo jih potrebovali; premagali smo Iran in zadnje, kar sem potreboval, je bilo, da bi nam NATO stal na poti," je Trump dejal na velikonočnem kosilu v Beli hiši. Nato je znova označil za "papirnatega tigra".

Nato se je spravil nad francoskega predsednika Emmanuela Macrona in britanskega premierja Keira Starmerja, ker sta Združenim državam ponudila pomoč šele po koncu konflikta. "Rekel sem: 'Ne, ne, po zmagi v vojni ne potrebujem pomoči, Emmanuel.'"

"Poklical sem Francijo, Macrona. Njegova žena z njim izjemno slabo ravna in še vedno okreva po udarcu z desnico v čeljust," je dejal Trump.

Trump je pri tem verjetno imel v mislih dogodek iz prejšnjega leta, ko sta francoski predsednik in njegova žena Brigitte prispela na uradni obisk v Vietnam. Ko so se vrata letala odprla, so kamere posnele prepir med zakoncema Macron. V nekem trenutku je roka v rdečem suknjiču odrinila Macronov obraz.