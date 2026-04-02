Tujina

'Macron še okreva od udarca soproge, ki se zelo grdo obnaša do njega'

Washington, 02. 04. 2026 10.13 pred 26 dnevi 2 min branja 180

Avtor:
M.V.
Macron in Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je na velikonočnem kosilu v Beli hiši znova kritiziral zvezo Nato, ki da ZDA ne želi pomagati v vojni proti Iranu. Ob tem pa si je privoščil tudi nekaj pikrih izjav na račun francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Zanj je dejal, da je žrtev nasilja v družini. Macron je Trumpove izjave označil za "nespodobne" in "nedostojne".

Donald Trump dejal, da je po začetku vojne proti Iranu stopil v stik z zavezniki Nata le zato, da bi videl, ali se bodo vključili, in znova vztrajal, da njihove pomoči v resnici ne želi. "Iskreno, prosil sem jih le zato, ker sem želel videti, kaj bodo storili. Nismo jih potrebovali; premagali smo Iran in zadnje, kar sem potreboval, je bilo, da bi nam NATO stal na poti," je Trump dejal na velikonočnem kosilu v Beli hiši. Nato je znova označil za "papirnatega tigra".

Nato se je spravil nad francoskega predsednika Emmanuela Macrona in britanskega premierja Keira Starmerja, ker sta Združenim državam ponudila pomoč šele po koncu konflikta. "Rekel sem: 'Ne, ne, po zmagi v vojni ne potrebujem pomoči, Emmanuel.'"

"Poklical sem Francijo, Macrona. Njegova žena z njim izjemno slabo ravna in še vedno okreva po udarcu z desnico v čeljust," je dejal Trump.

Trump je pri tem verjetno imel v mislih dogodek iz prejšnjega leta, ko sta francoski predsednik in njegova žena Brigitte prispela na uradni obisk v Vietnam. Ko so se vrata letala odprla, so kamere posnele prepir med zakoncema Macron. V nekem trenutku je roka v rdečem suknjiču odrinila Macronov obraz.

Preberi še Kamere ujele 'spor' med zakoncema Macron. Predsednik trdi: Le šalila sva se

Macron je nato videl, da so vrata letala odprta in da so pred njim kamere. Nerodno se je nasmehnil in pomahal množici. Par se je nato spustil po stopnicah, Brigitte pa je imela oblečen rdeč suknjič, zato se sklepa, da je Macronu obraz odrinila prav njena roka.

Macronov urad je sprva na družbenih omrežjih zanikal pristnost posnetka in trdil, da je bil posnetek ustvarjen z umetno inteligenco. Po preverjanju videoposnetkov so svojo zgodbo spremenili. Dejali so, da je šlo za "igrivo draženje".

Macron: To so nedostojne izjave

"Ne želim se spuščati v to. Govorimo o preresnih stvareh, govorimo o vojni. Govorimo o moških in ženskah, ki so v bojih, o civilistih, ki umirajo, o vojni, ki besni na Bližnjem vzhodu," je v odzivu na Trumpove beseda dejal Macron.

Dodal je, da so takšne izjave "nespodobne in nedostojne" ter si ne zaslužijo odgovora. "Na to se ne bom odzval, ne zasluži si odgovora. Kar je treba storiti, je, da se osredotočimo na deeskalacijo, premirje in nadaljevanje pogajanj," je dejal.

G. Papež
02. 04. 2026 18.56
Naša Melanija pa svojega ne rabi odrivati, ker nosi tako velike klobuke, da če gresta na večerjo mora verjetno Don sedeti pri sosednji mizi. Izvirno.
Komentatorskijunky
02. 04. 2026 18.43
DT se pač ne obnaša državniško kot predsednik pomembne države, žal. Pred 15 leti sem bral vse njegove knjige v angleškem izvirniku + vse razpoložljivo, bil mi je kul. Še danes mislim, da je bila kakšna stvar koristna.. Danes ni. Pred 15 leti bi za tako početje fasal 500 let Guantanama. Izdaja ameriških interesov, naroda, kršenja ustave.... pa do njegovi "osebnih zadev" sploh še nisem prišel Najhuje pa je, da dela nepopravljivo veliko škodo top US tehnološkem sektorju. Če bi bil samo malenkost bolj takten, bi EU in del sveta ostal v US tehnološkem objemu kar v dobi AI pomeni - odvisnost od US. Sedaj je škoda narejena, noben mu ne verjame. Že res, da bo EU rabila kar nekaj časa, da nadomesti ta zaostanek ampak zaupanje počasi hlapi. Rad imam Ameriko ampak to je porazno kar dela.
J..J
02. 04. 2026 18.04
Ta prav se najdu. Njegovo je fu.alo pol Slovenije pred njim.
Komentatorskijunky
02. 04. 2026 17.56
Melanija pomagaj!
Juzles Iters
02. 04. 2026 17.55
Boljše omenjeno družinsko nasilje nad porednim evropskim politikom, kot pa svetovno nasilje.
presrani
02. 04. 2026 17.33
Macron in Robi sta rešila Eu.
Pfolca
02. 04. 2026 17.09
Francozek je res ubogi s to svojo priležni- co ali kom, to drži, ampak, da mu to očita nekdo, ki je skoraj zagotovo vpleten v hude zlorabe mladoletnih bitij in po vsej verjetnosti še kaj hujšega, kar lahko stori samo najbolj bolan um, to je pa nekaj najbolj sprevrženega, če ga nekdo kmalu ne pospravi ne bo ogrožena samo naša varnost ampak bo šel k hudiču civiliziran družbeni red, ki ga je človek gradil stoletja💣
Bolfenk2
02. 04. 2026 16.38
Glede te izjave pa vsaka čast Trump. Zadel si norega Macrona kjer ga najbolj boli.
cirenij
02. 04. 2026 16.12
Bil sem vesel, da je Trump premagal dementnega Bidena. Ampak tale Trump ni samo dementen, je zmešan, pokvarjen in hudoben. Ves svet pelje v malorko. Svet in Američani naj ga takoj spregledajo in pošljejo v nezasluženo penzijo. Pa da še od Boga dobi takoj po grbači.
sosed5
02. 04. 2026 16.08
Boljse udarci in postenje, kot porno dive in podkupnine za molcecnost. Pa se kritika njegovega oneta je bila jlkrutaaaa.In hmm kdo vse od spodaj pozna prvo damo 🤣🤣🤣
galeon
02. 04. 2026 16.03
Pomagajte zblojenemu Trampku priti iz kamene dobe. Nikakor ne najde poti ven.
NeXadileC
02. 04. 2026 15.44
Macron še ima omotice, ali kaj? Morda je to od belega prahu?
asdfghjklč
02. 04. 2026 15.42
Oranžni kot oranžni ... postaviš mu eno vprašanje in se potem pol ure pogovarja sam s seboj ...
sosed5
02. 04. 2026 16.09
Ker pozabi vprasanje 🤣🤣
zdravkob
02. 04. 2026 15.37
Trump bo pa moral le malo bolj diplomatsko se obnašat. Tole je ko bi bil v garderobi v telovadnici. Sicer se bo še opravičil, sej se zna nazaj potegnit, ampak lahko bi si to prihranil.
borjac
02. 04. 2026 15.33
Trumpa je vrglo na otroško , 80 letni starec govori kot 7 letni otrok ....
3320.
02. 04. 2026 15.19
Kr naj ga trola, Macron je hujši od njega, to veliko pove.
asdfghjklč
02. 04. 2026 15.43
Aha ... potem sta putler in oranžni prav nežni in mili dušici.
3320.
02. 04. 2026 16.45
Slava Putinu, pa to.
Banion
02. 04. 2026 15.09
je trump koga kaj vprašal ko je začel vojno z iranom, ne poslušal je le vojnega zločinca. Sedaj ko ne gre in je iran trši oreh kot so si domišljali pa prosjači za pomoč. Očitno nima najboljše in najmočnejše vojske. Nato tudi ni namenjen za izpolnjevanje kapric posameznih politikov
brezveze13
02. 04. 2026 14.43
opazujem tole spletno dogajanje po raznih portalih in vidim da je v času iranske krize zadnjia dva meseca in tudi prej v ukrajinskem stanju tramp izrekel več neumnosti kot putin v celem obdobju ukrajinske vojne
brezveze13
02. 04. 2026 14.38
tramp pravi da bo iran vrnil v kameno dobo po pameti je tramp že dolgo časa nazaj v njej (kameni dobi mislim)
galeon
02. 04. 2026 14.36
Pomagajte zblojenemu Trampku priti iz kamene dobe. Nikakor ne najde poti ven.
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nova pravila pri Lufthansi
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
