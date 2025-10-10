Macron se s strankami pogaja o novem premierju

Francoski predsednik Emmanuel Macron se je sestal z vodji parlamentarnih strank, da bi dosegel dogovor o imenovanju novega premierja in skušal umiriti politično krizo. Največji opozicijski stranki nista bili povabljeni. Ni še jasno, kdaj bo znano ime novega premierja, potem ko so v Elizejski palači sprva napovedali, da se bo to zgodilo nocoj.

Emmanuel Macron se je danes popoldan sestal z voditelji parlamentarnih strank, da bi z njimi dosegel dogovor o imenovanju novega premierja - že šestega v manj kot dveh letih, in tako vsaj nekoliko umiril napete politične razmere v državi. V Elizejski palači so danes pred začetkom pogovorov sporočili, da gre za "trenutek kolektivne odgovornosti". V sredo zvečer pa so napovedali, da bo nov predsednik francoske vlade imenovan v roku 48 ur. Za zdaj sicer še ni jasno, kdaj bo znano ime novega predsednika vlade.

V krogih blizu predsednika menijo, da se bo po Macronovi oceni "možno izogniti razpustitvi parlamenta", predsednik pa bi lahko državljane nagovoril šele po imenovanju nove vlade, poroča spletni portal francoske televizije BFMTV. Današnjih pogovorov v Elizejski palači so se udeležili vodje strank, ki sestavljajo manjšinsko koalicijo Macronovih zaveznikov, med njimi nekdanja premierja Gabriel Attal in Edouard Philippe ter vodja desnih Republikancev in notranji minister Bruno Retailleau, ki je najglasneje izrazil nezadovoljstvo z Lecornujevo vlado zaradi nezadostne vloge in vpliva njegove stranke.

Emmanuel Macron FOTO: AP icon-expand

Prisotna sta bila tudi vodji opozicijskih Socialistov in Zelenih, Oliver Faure in Marine Tondelier, ter več drugih manjših strank, ki so zastopane v parlamentu. Tondelier je po zaključku sestanka dejala, da so "šokirani", in da bo tudi nova vlada obsojena na neuspeh. Faure je dodal, da si Socialisti ne želijo razpustitve parlamenta, vendar se je ne bojijo. Oba sta menila, da bi si leve stranke zaslužile priložnost za vodenje vlade, vendar je očitno ne bodo dobile. Na pogovore pa nista bili povabljeni največji opozicijski stranki, skrajno desni Nacionalni zbor (RN) in leva Nepokorna Francija (LFI), ki sta svoja stališča po poročanju BFMTV že jasno izrazili. RN se zavzema predvsem za razpustitev parlamenta in nove predčasne volitve, LFI pa za Macronov odstop. Vodja poslanske skupine RN Marine Le Pen je že popoldan v izjavi za medije dejala, da se Macron in nekatere stranke želijo na vsak način izogniti novim volitvam in s tem presoji volivcev, kar je označila kot "obžalovanja vredno in patetično".

Marine Le Pen FOTO: AP icon-expand

Predstavnik LFI Jean-Luc Melenchon je medtem na omrežju X zapisal, da bi "le predčasne predsedniške volitve omogočile resnično izražanje volje ljudstva". Notranjepolitične razmere v Franciji so se ta teden zaostrile, potem ko je v ponedeljek po manj kot mesecu dni na položaju odstopil premier Sebastien Lecornu. Zgolj 14 ur pred odstopom je imenoval člane svoje nove vlade, z imenovanji pa je sprožil nezadovoljstvo tako med kritiki kot zavezniki.