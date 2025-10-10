Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Macron se s strankami pogaja o novem premierju

Pariz, 10. 10. 2025 20.23 | Posodobljeno pred 59 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
8

Francoski predsednik Emmanuel Macron se je sestal z vodji parlamentarnih strank, da bi dosegel dogovor o imenovanju novega premierja in skušal umiriti politično krizo. Največji opozicijski stranki nista bili povabljeni. Ni še jasno, kdaj bo znano ime novega premierja, potem ko so v Elizejski palači sprva napovedali, da se bo to zgodilo nocoj.

Emmanuel Macron se je danes popoldan sestal z voditelji parlamentarnih strank, da bi z njimi dosegel dogovor o imenovanju novega premierja - že šestega v manj kot dveh letih, in tako vsaj nekoliko umiril napete politične razmere v državi.

V Elizejski palači so danes pred začetkom pogovorov sporočili, da gre za "trenutek kolektivne odgovornosti". V sredo zvečer pa so napovedali, da bo nov predsednik francoske vlade imenovan v roku 48 ur. Za zdaj sicer še ni jasno, kdaj bo znano ime novega predsednika vlade.

Preberi še Čas se izteka: Macron postavil ultimat za rešitev politične krize v Franciji

V krogih blizu predsednika menijo, da se bo po Macronovi oceni "možno izogniti razpustitvi parlamenta", predsednik pa bi lahko državljane nagovoril šele po imenovanju nove vlade, poroča spletni portal francoske televizije BFMTV.

Današnjih pogovorov v Elizejski palači so se udeležili vodje strank, ki sestavljajo manjšinsko koalicijo Macronovih zaveznikov, med njimi nekdanja premierja Gabriel Attal in Edouard Philippe ter vodja desnih Republikancev in notranji minister Bruno Retailleau, ki je najglasneje izrazil nezadovoljstvo z Lecornujevo vlado zaradi nezadostne vloge in vpliva njegove stranke.

Emmanuel Macron
Emmanuel Macron FOTO: AP

Prisotna sta bila tudi vodji opozicijskih Socialistov in Zelenih, Oliver Faure in Marine Tondelier, ter več drugih manjših strank, ki so zastopane v parlamentu.

Tondelier je po zaključku sestanka dejala, da so "šokirani", in da bo tudi nova vlada obsojena na neuspeh. Faure je dodal, da si Socialisti ne želijo razpustitve parlamenta, vendar se je ne bojijo. Oba sta menila, da bi si leve stranke zaslužile priložnost za vodenje vlade, vendar je očitno ne bodo dobile.

Na pogovore pa nista bili povabljeni največji opozicijski stranki, skrajno desni Nacionalni zbor (RN) in leva Nepokorna Francija (LFI), ki sta svoja stališča po poročanju BFMTV že jasno izrazili. RN se zavzema predvsem za razpustitev parlamenta in nove predčasne volitve, LFI pa za Macronov odstop.

Vodja poslanske skupine RN Marine Le Pen je že popoldan v izjavi za medije dejala, da se Macron in nekatere stranke želijo na vsak način izogniti novim volitvam in s tem presoji volivcev, kar je označila kot "obžalovanja vredno in patetično".

Marine Le Pen
Marine Le Pen FOTO: AP

 Predstavnik LFI Jean-Luc Melenchon je medtem na omrežju X zapisal, da bi "le predčasne predsedniške volitve omogočile resnično izražanje volje ljudstva".

Notranjepolitične razmere v Franciji so se ta teden zaostrile, potem ko je v ponedeljek po manj kot mesecu dni na položaju odstopil premier Sebastien Lecornu. Zgolj 14 ur pred odstopom je imenoval člane svoje nove vlade, z imenovanji pa je sprožil nezadovoljstvo tako med kritiki kot zavezniki.

Preberi še Francoski premier Lecornu odstopil s položaja

Lecornu je sicer po odstopu in pogovorih s strankami, ki jih je po Macronovem navodilu opravil v torek in sredo, izrazil optimizem, da bi lahko do konca leta dosegli dogovor o sprejetju proračuna, ki bi bil sprejemljiv za večino v močno razdeljenem parlamentu.

Nesoglasja glede varčevanja in proračuna za leto 2026 v luči zaskrbljujočega stanja javnih financ, ki se še poslabšuje, namreč poganjajo politično krizo, v kateri se je Francija znašla po predčasnih parlamentarnih volitvah julija lani.

Francija predsednik premier kriza
Naslednji članek

Eksplozija v tovarni eksploziva v Tennesseeju

Naslednji članek

Melania Trump ima s Putinom 'odprt kanal komunikacije'

SORODNI ČLANKI

Petletnik starše spravil za zapahe

Čas se izteka: Macron postavil ultimat za rešitev politične krize v Franciji

Francoski premier Lecornu odstopil s položaja

Francija priznala državo Palestino

Milijonski shod v Franciji, več sto aretiranih

Preobrat: V Franciji ne bodo ukinili dveh državnih praznikov

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ThorStorm666
10. 10. 2025 21.33
+0
Macron je , kot golob. Levo zlo
ODGOVORI
1 1
Minifa
10. 10. 2025 21.29
Maron je del elitnega črnega plemstva. Bil je predviden in vzgojen za predsednika. Kot mladoletnik je bil spolno zlorabljen s strani učiteljice in bodoče žene Brižitke. V normalnih državah bi zlorabljeni Macron končal v postopku CSD, Brižitka pa v zaporu. Zgodilo se ni nič oziroma se je, poroka posiljevalca in posiljenega. V Macronovi družini še bolj sprevrženi kot v Putinovi. Nič čudnega Francozi. Uboga Francija. Kam greš?
ODGOVORI
0 0
Bolfenk2
10. 10. 2025 20.59
+1
Dajte že zrušiti tega Macrona in naj ga zamenja LaPenova, preden norec zakuha 3 svetovno vojno.
ODGOVORI
2 1
Rudar
10. 10. 2025 21.04
+0
Ruski norec je že zakuhal kar se je dalo.
ODGOVORI
1 1
vlahov
10. 10. 2025 20.58
+1
Makron dela dolgove in žena je na sodišču v ZDA ali je ženska ali moški. Tip je bolan , podobno kot Trudo in še kdo med njimi in temi , ki pišejo o njih po raznih mediskih hišah
ODGOVORI
1 0
Rudar
10. 10. 2025 21.20
-1
Kakšne dolgove ima, kakšno sodišče? Se ti je odpeljalo rusofil?
ODGOVORI
0 1
Rde?a pesa in hren
10. 10. 2025 20.55
+2
Ta tip j eklasični promer super egota. jaz jaz in samo jaz. Nisem sposoben, ampak hočem pa vladati. Z avsako ceno ne rem stran.
ODGOVORI
2 0
Leni50
10. 10. 2025 20.54
+1
Ali bo zaradi poslabšanja financ še več evtanazij? Že zdaj so takoj za Nizozemsko, menda je to namenjeno tudi otrokom?
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286