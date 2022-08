Macron svari Francoze, da je konec izobilja in brezskrbnosti

" Zdi se, da trenutek, ki ga živimo, sestavlja niz kriz, vsaka resnejša od predhodne, " je dejal. V mislih je imel sušo, požare in neurja, ki so poleti prizadela Francijo, pa tudi vojno v Ukrajini in motnje v svetovni trgovini." Svoboda ima svojo ceno, " je ob tem nagovoril nagovoril Francoze, ki se spopadajo z visoko inflacijo in hitro naraščajočimi cenami. " Bitke, ki jih moramo izbojevati, bomo dobili samo z našimi prizadevanji ," je nadaljeval.

Svet je pred "velikim preobratom", je prepričan francoski predsednik Emmanuel Macron , ki je ob koncu počitnic nagovoril ministre svoje vlade. Konec je gotovosti, preobilja in brezskrbnosti, v naslednjih mesecih nas čakata trud in žrtvovanje, je po poročanju Reutersa dejal v slovesnem tonu. Ob tem je svoje ministre pozval, naj bodo v komuniciranju z javnostjo jasni, a ne katastrofični.

Ob tem je Macron napovedal, da se bo vlada lotila priprave in izvedbe težko pričakovanih ukrepov v boju proti podnebnim spremembam.

Francoska vlada s premierko Elisabeth Borne na čelu se je danes sestala na prvi seji po počitnicah. Pred prihajajočo jesenjo, ki jo bosta zaznamovali energetska kriza in visoka inflacija, naj bi obravnavala prednostne naloge v prihodnjih mesecih. Vlada se, potem ko je na junijskih parlamentarnih volitvah Macronova stranka izgubila absolutno večino v skupščini, utegne soočiti s precej težavami pri iskanju podpore za zakonodajne predloge.

Začelo se bo s težavnim iskanjem potrebne večine v parlamentu za potrditev proračuna, na mizi bodo tudi omejitve cen električne energije in zemeljskega plina ter popusti na gorivo. Vse to so ukrepi, ki so francosko inflacijo obdržali pod stopnjami, s katerimi se soočajo druge evropske države, a so hkrati močno prizadeli javne finance.