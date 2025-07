Macron toži podkasterko: Moja žena ni moški

Francoski predsednik Emmanuel Macron in njegova žena Brigitte Macron sta v sredo v Združenih državah Amerike vložila tožbo zaradi obrekovanja proti desničarski podkasterki Candace Owens zaradi trditve, da bi Brigitte lahko bila moški.

Brigitte in Emmanuel Macron

Od takrat je Owensova za skoraj 4,5 milijona naročnikov na YouTubu ustvarila številne videoposnetke o Macronovi, vključno z večdelno serijo z naslovom Postati Brigitte.

V tožbi nadalje trdijo, da je prodajala tudi blago, ki promovira to trditev. Odvetnik Macronovih Clare je za CNN povedal, da sta Macronova Owensovo prosila, naj preneha s trditvijo približno leto dni in da sta tožbo vložila kot zadnjo možnost, potem ko je to zavrnila.

V tožbi trdita, da je bila Owensova prva , ki je te neutemeljene trditve predstavila ameriškim medijem in mednarodnemu občinstvu. Par toži za kazensko odškodnino in trdi, da sta utrpela znatno ekonomsko škodo, vključno z izgubo prihodnjih poslovnih priložnosti.

Brigitte Macron je že leta 2022 ločeno tožila dve Francozinji zaradi širjenja podobnih trditev.