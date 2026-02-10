Naslovnica
Tujina

Macron v Epsteinovih dosjejih? 'Gre za dezinformacijsko kampanjo'

Pariz, 10. 02. 2026 15.58 pred 1 uro 2 min branja 35

Avtor:
N.V.
Emmanuel Macron s sončnimi očali

Francija naj bi razkrila prorusko dezinformacijsko kampanjo, ki je povezovala francoskega predsednika Emmanuela Macrona in pokojnega Jeffreya Epsteina. V okviru kampanje so krožili ponarejeni posnetki zaslona elektronske pošte, med njimi tudi sporočilo, ki je namigovalo, da Macron gosti zabave z mladoletnimi dekleti.

Nedavno objavljeni dosjeji Jeffreya Epsteina, ki razkrivajo marsikatero ime iz sveta znanih in politikov, naj bi vključevali tudi francoskega predsednika. Gre za vrsto sporočil s predsednikovim imenom, oblikovanih tako, da je videti, da izvirajo iz objavljenih dokumentov o Epsteinu. Macron sicer še ni pojasnil, ali se je kdaj sploh srečal z Epsteinom, bodisi pred ali po njegovi obsodbi leta 2008, poroča Reuters.

Francosko zunanje ministrstvo je sicer na platformi X nemudoma informacijo označilo za lažno, z resničnostjo in pristnostjo objavljenih dokumentov pa so se pozabavali francoski organi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Državna služba za nadzor in zaščito pred tujimi digitalnimi vmešavanji je odkrila, da gre za širjenje dezinformacij oziroma da gre za prorusko skupino s taktikami, podobnimi tistim, ki jih je uporabljala že skupina Storm-1516, ki jo ameriške oblasti sumijo, da je širila dezinformacije med predsedniško volilno kampanjo v ZDA leta 2024.

Dezinformacijska kampanja se je začela na spletni strani, ki je bila kopija francoske spletne novičarske strani France-Soir. Na naslovnici se je pojavil članek, v katerem Macrona obtožujejo povezav z Epsteinom, kasneje pa se je ta informacija razširila še na platformi X. Lažna spletna stran je bila sicer hitro odstranjena, potem ko so se s France-Soira pritožili.

Kot poroča Reuters, so francoski uradniki že večkrat Moskvi izrazili zaskrbljenost glede ruskih prizadevanj za diskreditiranje Macrona, tudi med njegovo prvo predsedniško kampanjo leta 2017, a Moskva te obtožbe zavrača. Pa ne samo Francija, tudi več evropskih vlad je Rusijo obtožilo vmešavanja v notranje politične zadeve evropskih držav, njihov cilj pa naj bi bil destabilizirati vlade in oslabiti Evropsko unijo.

Emmanuel Macron s sončnimi očali
Emmanuel Macron s sončnimi očali
FOTO: AP

Francija se je letos torej že drugič znašla pod drobnogledom, v začetku leta je bila namreč tarča še enega "škandala". Po navedbah neznanih profilov naj bi ukrajinski in francoski uradniki ter vojaški častniki odtujili dve milijardi evrov, namenjenih nakupu 100 lovskih letal Rafale. Domnevni škandal naj bi razkrila preiskava ukrajinskega Nacionalnega protikorupcijskega urada. "To bo korupcijski škandal, ki bo spremenil potek zgodovine," so trdili neznanci na več spletnih platformah.

A zopet naj bi šlo le za širjenje dezinformacij, vsaj po besedah AFP Factuel, France 24 in enote TF1. Kot pravijo, preiskava ukrajinskega urada sploh ni nikoli obstajala, zgodba o ukradenih milijardah pa je nov poskus proruskih skupin za širjenje dezinformacij. Tudi to kampanjo naj bi orkestrirala skupina Storm-1516, ki je že od lani zelo aktivna v Franciji.

emmanuel macron dezinformacije francija jeffrey epstein

Letalo zaradi težav po vzletu pristalo v oceanu

Skrivnostni kult v bolgarskem hribovju: v tednu dni odkrili šest trupel

KOMENTARJI35

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mikl
10. 02. 2026 18.02
Imamo mi slovenskega Epsteina iz Fotopuba .. lahko še kaj o temu napisete ?
Odgovori
0 0
Prašak
10. 02. 2026 18.01
Meni je Macron kot oče
Odgovori
0 0
seter73
10. 02. 2026 17.58
vse je res edin ce je kaksen defektolog iz levega pola je pa ponarejeno al so pa rusi zadaj.., noro in se imamo butalce ki se kar plesejo
Odgovori
0 0
soxx
10. 02. 2026 17.39
V Epsteinovih dosjeih so vsi. Razen Trumpa... hahahahaha!
Odgovori
+3
3 0
Puško v koruzo
10. 02. 2026 17.44
🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
myomy
10. 02. 2026 17.30
Kaj pa na dezinformacijsko kampanjo v času pandemije je pa Zahod čisto pozabil? Kaj je z vsemi tistimi "teorijami zarot", ki so se izkazale za resnične, in kaj je s tistimi izjavami uradnih predstavnikov vlad in zdravnikov, ki so se izkazale za čiste laži? Aja ... to je bilo včeraj.
Odgovori
+5
6 1
myomy
10. 02. 2026 17.25
Neverjetno kako močni so Rusi. Prepričajo celoten Mossad in vse izraelske vlade, da preko pedofilske mreže organizirajo srečanja najvplivnejših mož zahoda z mladoletnimi dekleti in vse celo posnamejo. In na Putinov ukaz so vsi milijarderji, kralji, princi, predsedniki vlad, ambasadorji .... odpotovali na samoten otok kjer so izkoriščali mladoletna dekleta brez, da bi se sploh vprašali ali je to prav, ali ne. PUTIN JE CAR!!!
Odgovori
+6
7 1
Gram
10. 02. 2026 17.33
Odlično!
Odgovori
+1
1 0
Pamir
10. 02. 2026 17.54
Ne samo dekleta tudi fantke, po izkoriščanju, mučenju so mnoge umorili.Umorili so tudi priče, niso uspeli vseh.
Odgovori
0 0
Bolfenk2
10. 02. 2026 17.21
Macrona ne zanimajo mlada dekleta. Njega bi lahko na skrivaj posneli na kakšnem srečanju upokojenk.
Odgovori
+7
7 0
Iqos
10. 02. 2026 17.21
Vsak ima svoj izgovor...vsi pa skupni imenovalec.
Odgovori
+3
3 0
biggie33
10. 02. 2026 17.18
Seveda, ni naključje, da je EU elita izbrala ravno Macrona za ponovno vzpostavitev diplomatskih stikov z Rusijo.. očitno rabijo nekoga, ki bo šarmiral Putina s svojim 'francoskim posluhom'. Ko bo prispel v Moskvo, se bo pač 'naredil' Francoza in vsa rusofobija zadnjih štirih let bo kar izpuhtela…
Odgovori
+5
6 1
Watch-Man X
10. 02. 2026 17.07
Pri nas mamo Turka, Kučana, Mesca...Sami crowlijevi učenci...
Odgovori
+6
10 4
Watch-Man X
10. 02. 2026 17.06
Je pa res da je epstein porbal podkupiti putina in želel si je da mu pošilja ženske in rusije...
Odgovori
+12
13 1
300 let do specialista
10. 02. 2026 17.09
Putina ni osvojil, zato so ga hoteli s silo preko vojne v Ukrajini...
Odgovori
+13
14 1
Watch-Man X
10. 02. 2026 17.11
Sej je rekel se vampir boji križa in da na zahodu že od vedno ljudi jejo.
Odgovori
+8
8 0
Watch-Man X
10. 02. 2026 17.13
On je tudi moral jit čes iluminatije in to tako da verjetni ve za te stvari... problem je kitajska ki sodeluje z eothschildi...sam če bojo uvedli digitalno valuto...bo ves denar sveta isti in pol kaj...light show lučke pa muppetsi...
Odgovori
+8
8 0
300 let do specialista
10. 02. 2026 17.05
Kar ne poriva agende so "dezinformacije" ali pa "sovražni govor", konec je z vami, ste prebrana knjiga pa naj vas 3729 medijev ščiti.
Odgovori
+8
9 1
300 let do specialista
10. 02. 2026 17.04
Ma kje pa Emanuel pa ne, on je taka moralna bomba, da bo še EU zaradi njega razpadla.
Odgovori
+9
9 0
Stojadina-sportiva
10. 02. 2026 17.03
Seveda ko se trumpa obira pa še kakega, kateri niso po godu, ni nobenih dezinformacij. Ko pa kakega "gud guya" razkrijejo pa prec ponarejeno pa laž...daj daj.
Odgovori
+5
7 2
Groucho Marx
10. 02. 2026 16.59
Zakaj je pa naša fajterica Nikica čisto tiho, ko gre za zlorabljena dekleta v Fotopubu?
Odgovori
+10
13 3
Morgoth
10. 02. 2026 17.03
Priporočam branje kolumne Simone Rebolj na temo financiranja I8M.
Odgovori
+8
8 0
Watch-Man X
10. 02. 2026 17.04
Zato ker tam smo bili pa vsi zraven še sodstvo in organi pregona ter vsa roka pravice...in tvoja mami.
Odgovori
+6
6 0
Rožle Patriot
10. 02. 2026 17.05
Zato, ker je bila tudi sama del radiator ekipe ... katerega je edina tam izruvala iz stene .. !!!
Odgovori
+8
9 1
Watch-Man X
10. 02. 2026 16.59
Neee v fajlih piše da je v starejše tipe...kaj dela propaganda...
Odgovori
+11
11 0
Watch-Man X
10. 02. 2026 16.59
Še norca so se delal iz njega..
Odgovori
+9
9 0
tron3
10. 02. 2026 16.57
Vroči, topli Robertini se zelo rad druži z Makaronom, kot kaže imata skupne interese, potrebe in želje!!
Odgovori
+7
9 2
Prelepa Soča
10. 02. 2026 17.05
tron3, saj ti tudi, vendar tebi dela samo desna roka, ker te nihče ne povoha... le kdo bi te 🤮
Odgovori
+3
4 1
Morgoth
10. 02. 2026 16.56
Ni vse kar ni vam po godu dezinformacija...
Odgovori
+2
4 2
Morgoth
10. 02. 2026 16.57
Oziroma vašim gospodarjem, ker ste itak samo uporabni i... v službi izprijenih elit.
Odgovori
+3
4 1
bu?e24 1
10. 02. 2026 16.52
Slava rusiji
Odgovori
+2
5 3
Rudar
10. 02. 2026 16.58
Tableto vzami.
Odgovori
-3
1 4
biggie33
10. 02. 2026 16.47
Macron je delal za Rothschilde.. ali je to tudi dezinformacija?? Mimogrede, podpora mu je strmoglavila na 18%.. panika, sploh glede na to, da ima Nacionalni zbor (Le Pen) že 38% podporo.. ali je to tudi dezinformacija??
Odgovori
+6
8 2
bu?e24 1
10. 02. 2026 16.56
Ps še dela za njih tko k epstine izrael je pa rochildova privat posest z usemi državljani vret
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
