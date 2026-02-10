Macron v Epsteinovih dosjejih? 'Gre za dezinformacijsko kampanjo'

Nedavno objavljeni dosjeji Jeffreya Epsteina, ki razkrivajo marsikatero ime iz sveta znanih in politikov, naj bi vključevali tudi francoskega predsednika. Gre za vrsto sporočil s predsednikovim imenom, oblikovanih tako, da je videti, da izvirajo iz objavljenih dokumentov o Epsteinu. Macron sicer še ni pojasnil, ali se je kdaj sploh srečal z Epsteinom, bodisi pred ali po njegovi obsodbi leta 2008, poroča Reuters.
Francosko zunanje ministrstvo je sicer na platformi X nemudoma informacijo označilo za lažno, z resničnostjo in pristnostjo objavljenih dokumentov pa so se pozabavali francoski organi.
Državna služba za nadzor in zaščito pred tujimi digitalnimi vmešavanji je odkrila, da gre za širjenje dezinformacij oziroma da gre za prorusko skupino s taktikami, podobnimi tistim, ki jih je uporabljala že skupina Storm-1516, ki jo ameriške oblasti sumijo, da je širila dezinformacije med predsedniško volilno kampanjo v ZDA leta 2024.
Dezinformacijska kampanja se je začela na spletni strani, ki je bila kopija francoske spletne novičarske strani France-Soir. Na naslovnici se je pojavil članek, v katerem Macrona obtožujejo povezav z Epsteinom, kasneje pa se je ta informacija razširila še na platformi X. Lažna spletna stran je bila sicer hitro odstranjena, potem ko so se s France-Soira pritožili.
Kot poroča Reuters, so francoski uradniki že večkrat Moskvi izrazili zaskrbljenost glede ruskih prizadevanj za diskreditiranje Macrona, tudi med njegovo prvo predsedniško kampanjo leta 2017, a Moskva te obtožbe zavrača. Pa ne samo Francija, tudi več evropskih vlad je Rusijo obtožilo vmešavanja v notranje politične zadeve evropskih držav, njihov cilj pa naj bi bil destabilizirati vlade in oslabiti Evropsko unijo.
Francija se je letos torej že drugič znašla pod drobnogledom, v začetku leta je bila namreč tarča še enega "škandala". Po navedbah neznanih profilov naj bi ukrajinski in francoski uradniki ter vojaški častniki odtujili dve milijardi evrov, namenjenih nakupu 100 lovskih letal Rafale. Domnevni škandal naj bi razkrila preiskava ukrajinskega Nacionalnega protikorupcijskega urada. "To bo korupcijski škandal, ki bo spremenil potek zgodovine," so trdili neznanci na več spletnih platformah.
A zopet naj bi šlo le za širjenje dezinformacij, vsaj po besedah AFP Factuel, France 24 in enote TF1. Kot pravijo, preiskava ukrajinskega urada sploh ni nikoli obstajala, zgodba o ukradenih milijardah pa je nov poskus proruskih skupin za širjenje dezinformacij. Tudi to kampanjo naj bi orkestrirala skupina Storm-1516, ki je že od lani zelo aktivna v Franciji.
