Macron v javnosti z močno okrvavljenim očesom

Macron se je v letalski bazi Istres na jugovzhodnem delu Francije najprej pojavil s sončnimi očali, nato pa je brez očal nagovoril francosko vojsko in presenetil z vidno okrvavljenim desnim očesom.

"Prosim, oprostite mi grd videz očesa," je dejal na začetku svojega govora. "Seveda gre za nekaj povsem neškodljivega," je takoj razblinil vse pomisleke.

"Poglejte, gre preprosto za nenamerno sklicevanje na 'Eye of the tiger'. Za tiste, ki navezavo razumejo, to je znak odločnosti," se je v humornem tonu skliceval na uspešnico ameriške rock skupine Survivor iz filma Rocky III iz leta 1982 s Sylvesterjem Stallonom v glavni vlogi.