Tujina

Macron v javnosti z močno okrvavljenim očesom

Istres, 16. 01. 2026 10.20 pred 41 minutami 1 min branja 19

Avtor:
N.L.
Macron z okrvavljenim očesom

Ob obisku francoskega predsednika Emmanuela Macrona v vojaški bazi Istres je veliko pozornosti poželo njegovo desno okrvavljeno oko. Kot je zatrdil, ne gre sicer za nič resnega in se ob tem pošalil na svoj račun.

Macron se je v letalski bazi Istres na jugovzhodnem delu Francije najprej pojavil s sončnimi očali, nato pa je brez očal nagovoril francosko vojsko in presenetil z vidno okrvavljenim desnim očesom.

"Prosim, oprostite mi grd videz očesa," je dejal na začetku svojega govora. "Seveda gre za nekaj povsem neškodljivega," je takoj razblinil vse pomisleke.

"Poglejte, gre preprosto za nenamerno sklicevanje na 'Eye of the tiger'. Za tiste, ki navezavo razumejo, to je znak odločnosti," se je v humornem tonu skliceval na uspešnico ameriške rock skupine Survivor iz filma Rocky III iz leta 1982 s Sylvesterjem Stallonom v glavni vlogi.

Macronov nagovor francoski vojski
Macronov nagovor francoski vojski
FOTO: AP

V govoru se je Macron sicer osredotočil na glavne izzive francoske vojske v letu 2026, med drugim je poudaril pomen oboroževanja in nadaljnjo podporo Ukrajini. Potrdil je tudi napotitev francoskih vojakov na Grenlandijo v znak podpore Danski.

Preberi še 'Na Grenlandiji imajo Evropejci posebno odgovornost'
emmanuel macron francija vojska

bibaleze
