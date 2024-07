Macron z 'izrabljeno podobo' izginil. Lovec na naciste: 'Bojim se skrajne levice'

Emmanuel Macron, ki nosi temno letalsko jakno, sončna očala "Top Gun" in črno bejzbolsko kapo. Videz rock zvezdnika. Ko se je pojavil v obalnem mestu Le Touquet, je pritegnil veliko pozornosti na družbenih omrežjih in novičarskih kanalih. A pravzaprav se je Macron v zadnjem času precej umaknil iz javnosti, ugotavljajo analitiki. Večinoma je opravil le načrtovane mednarodne obveznosti, čeprav je Francija na pragu zgodovinskih sprememb.

Toda takšno zavezništvo je odvisno od nedeljskih rezultatov in bi bilo možno le, če bi Macron privolil v sodelovanje s skrajno levico ali če bi se socialisti, Zeleni in komunisti strinjali, da bodo prekinili svojo koalicijsko partnerico Neuklonjena Francija. Obe možnosti se zdita malo verjetni.

"Mogoče je to priložnost, da na novo odkrijemo način vladanja," pravi premier Gabriel Attal , ki meni, da bi lahko iz volitev nastala "pluralna nacionalna skupščina" z "več političnimi skupinami z desnice, levice in sredine".

V sredo je tiskovni predstavnik vlade po tedenski seji vlade napovedal nova imenovanja v policiji in varnostnih silah. Na desetine najvišjih vojaških uradnikov je bilo imenovanih tudi v vojski, mornarici in letalstvu.

Kriv za situacijo?

Številni sicer odgovornost za zasuk francije ostro v desno, ki naj bi se obetal jutri, pripisujejo prav Macronu. "Francijo je vodil kot tehnološki zanesenjak, navdušen nad tem, da razbija stvari, namesto kot politični voditelj, ki bi volivcem dal občutek, da so del skupnega projekta," o Macronovi politiki v ostri kritiki piše The Atlantic.

Po porazu na evropskih volitvah se je Macron odločil vreči kocko. Razpis volitev je bil za francoskega predsednika, ki je na oblast prišel pred več kot sedmimi leti, velika igra. Tekmo je označil kot izbiro med nacionalizmom in demagogijo na eni strani ter liberalnimi vrednotami in močno, združeno Evropsko unijo na drugi strani. A mnogi zdaj mislijo, da se je njegova igra izjalovila.

Thomas Piketty, francoski ekonomist in profesor ekonomije, kot največjo Macronovo napako vidi "zanemarjanje in demoniziranje francoske levice".

"Brez levice, ki je glasovala za Macrona proti Le Penovi v letih 2022 in 2017, ne bi bil predsednik, ampak na koncu nikoli ni zares poskušal nekaj narediti skupaj z ljudmi, ki so ga postavili za predsednika."

Piketty je Francijo razdelil na tri glavne volilne bloke: skrajno desnico, sredinski poslovni blok in levico. Macronovi podporniki in levica se zdaj ta teden trudijo združiti moči, da bi skrajni desnici preprečili prevlado, kot so to že storili na predsedniških volitvah leta 2022 in 2017. Toda številne Macronove politike, kot so zniževanje socialne pomoči, dvig upokojitvene starosti in zatiranje protestov, so odtujile leve volivce.

Predsedniška funkcija je sicer Macronova prva izvoljena funkcija. V svojih tridesetih je Macron pustil službo bankirja in postal gospodarski svetovalec socialističnega predsednika Francoisa Hollanda. Nato je kot minister za gospodarstvo v Hollandovi vladi od leta 2014 do 2016 spodbujal sveženj ukrepov, zlasti je dovolil odprtje več trgovin ob nedeljah in zvečer ter odprl regulirane sektorje gospodarstva.

Ko je bil prvič izvoljen za predsednika, je bil Macron uspešen 39-letni politični novinec. Prizadeval si je za prožnejši trg dela in sprejel nova pravila, ki bi brezposelnim otežila uveljavljanje nadomestil. Njegova vlada je znižala davke za podjetja, da bi spodbudila zaposlovanje.

Protivladni protesti rumenih jopičev so nato izbruhnili zaradi zaznane družbene nepravičnosti, zaradi česar so Macrona poimenovali "predsednik bogatih". Mnogi ga še vedno dojemajo kot arogantnega in brez stika z navadnimi ljudmi. Nasprotniki na levici so mu očitali uničenje zaščite delavcev. Macron pa je trdil, da je brezposelnost zdaj padla z več kot 10 odstotkov na 7,5 odstotka, Francija pa je v zadnjih letih uvrščena med najprivlačnejše evropske države za tuje naložbe.

Macron je bil znova izvoljen leta 2022 in je v drugem krogu predsedniških volitev že drugič zapored premagal svojo skrajno desno tekmico Marine Le Pen. Izgubil pa je parlamentarno večino, čeprav je njegovo sredinsko zavezništvo prevzelo največji delež sedežev v državnem zboru. Nato se je trudil sprejeti nepriljubljen načrt za dvig upokojitvene starosti z 62 na 64 let, kar je sprožilo mesece množičnih protestov, ki so škodovali njegovemu ugledu. Lansko leto so nemiri zajeli na stotine mest, krajev in vasi, potem ko je policija usodno ustrelila najstnika.

Cilj, da bo sredinski voditelj, je pravzaprav spodletel. Njegov poziv k predčasnim volitvam je na koncu potisnil naprej dve glavni sili: skrajno desnico in široko levo koalicijo. In celo njegov lastni tabor je podvomil o predsednikovih političnih sposobnostih, potem ko je pozval na volitve.